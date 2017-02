Otto Bula tampoco mencionó la campaña de Santos en la Fiscalía

Esta es la trascripción de lo dicho por Bula en la fiscalía y que fue compulsado al Consejo Nacional Electoral para que se iniciara la investigación de la campaña santista de 2014.

Testimonio de Otto Bula

“Cuando llegó la primera plata que fueron los 500 mil dólares, se hizo el descuento original del 10 % que fue el negocio que se hizo con el señor López, pe dieron 200 millones de pesos a mí, el saldo de esa plata me mandaron a entregárselo a un señor que se llama Andrés Giraldo en un hotel aquí en Bogotá, que uno entra y en la parte de atrás está un restaurante italiano y esa plata era para el señor Roberto Prieto... Andrés Giraldo es un señor que me dijo que era de Medellín, allí hablamos, yo me senté, comí y luego le dejé su maletín con la plata ahí. Sé que es como en la calle 85 en la parte de atrás ahí como un parquecito. La segunda vez llevé la otra consignación, yo la llevo al mismo hotel en el mismo restaurante, pero mi conductor cuadra el carro en otro parquecito, porque en esa vía lo molestaban mucho y yo ahí me encontré otra vez con el señor Giraldo le entregué la otra plata en efectivo de la segunda consignación”, finaliza la declaración”, señalan los partes de la declaración de Otto Bula.