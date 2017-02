Trump dice que informaciones sobre "conexión" con Rusia son "un sinsentido"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, denunció hoy que las informaciones sobre su "conexión" con Rusia, que vinculan a asesores de su campaña electoral con agentes de la inteligencia de ese país, son "un sinsentido", al atacar de nuevo a los medios por sus "teorías de la conspiración".

"Este sinsentido de la conexión rusa es simplemente un intento de encubrir los muchos errores cometidos en la campaña perdedora de Hillary Clinton", dijo Trump en un tuit acerca de la que fue su rival demócrata en las elecciones del pasado noviembre.

En otro tuit, el presidente afirmó que "los falsos medios de comunicación se vuelven locos con sus teorías de la conspiración y odio ciego", al mencionar específicamente a las cadenas CNN y MSNBC.

De acuerdo con informaciones publicadas en las últimas horas por varios medios, entre ellos CNN, The New York Times y The Washington Post, asesores de la campaña presidencial de Trump y otros de sus colaboradores más próximos mantuvieron "reiterados contactos" con agentes de la inteligencia rusa durante el año previo a las elecciones en EE.UU.

The New York Times citó a cuatro funcionarios y exfuncionarios bajo condición de anonimato que revelaron registros telefónicos y llamadas interceptadas entre los asesores del ahora presidente y los agentes de la inteligencia rusa.

Aunque las llamadas fueron frecuentes y en ocasiones también involucraron a funcionarios del Kremlin, las fuentes citadas por The New York Times no hallaron pruebas de que esos contactos derivaran en los ataques cibernéticos a la campaña de Clinton y al Partido Demócrata, de los que la inteligencia de EE.UU. culpa a Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, desmintió hoy que agentes de la inteligencia rusa mantuvieran contactos con asesores de Trump y otros de sus colaboradores más próximos.

Por su parte, en otro tuit, Trump denunció que "la comunidad de inteligencia" de EE.UU. está dando "ilegalmente" información a los "fallidos" The New York Times y The Washington Post.

Esta nueva polémica sobre la supuesta conexión del equipo de Trump con Rusia llega en medio del escándalo por la dimisión de Michael Flynn como principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca tras solo 24 días en el cargo.

Flynn mintió al vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y a otros altos cargos del Gobierno sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, con quien habló sobre las sanciones contra el Kremlin que el expresidente Barack Obama impuso antes de dejar la Casa Blanca.

A raíz de la renuncia de Flynn, numerosos congresistas, incluidos algunos republicanos, están pidiendo una investigación sobre las circunstancias de su salida y sobre los lazos del equipo de Trump con Rusia.