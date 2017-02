Schlöndorff regresa a Max Frisch de la mano del infalible Skarsgard

El director alemán Volker Schlöndorff volvió hoy en la Berlinale a sus esencias de la mano del impecable Stellan Skarsgard, en una jornada a concurso en que Portugal brilló con "Colo", centrado un derrumbe familiar a zarpazos de la eurocrisis.

Berlín, 14 feb (EFE).- El director alemán Volker Schlöndorff volvió hoy en la Berlinale a sus esencias de la mano del impecable Stellan Skarsgard, en una jornada a concurso en que Portugal brilló con "Colo", centrado un derrumbe familiar a zarpazos de la eurocrisis.

"Retourn to Montauk", una nueva incursión de Schlöndorff en su "alter ego", el escritor suizo Max Frisch, aportó la presencia del actor sueco en un festival del que Skarsgard es fiel visitante, esta vez convertido en pareja de Nina Hoss, otra habitual de la casa.

Quince años después de "Homo Faber", el cineasta alemán traza en esa película la historia de una expareja que trata de recomponer las piezas rotas de una relación, por supuesto desde el "lugar de los hechos", junto a la maravillosa playa de Montauk.

"Nunca he dejado de pensar en los temas que quedaron pendientes en ese filme, en temas como el remordimiento, la dificultad por encontrar la reparación o la exculpación, sea por lo que no se hizo o por lo que sí se hizo, pero mal", explicó el cineasta.

Su puntal es Skarsgard, en el papel del escritor que reflexiona sobre el arrepentimiento o la inutilidad de arrepentirse y quien demuestra su aparente incapacidad, como actor, para no dar la talla, sea lo que sea lo que interpreta.

Si hace tres años, en ese mismo festival, convirtió en memorable un western polar, "Kraftidioten", dirigido por el noruego Hans Petter Moland, ahora hace lo propio con esta película que se mueve entre seres brillantes, elegantes y perfectos, en un Nueva York que podría ser el de Woody Allen.

Hoss, una especie de musa de la Berlinale con papeles complejos como "Barbara" o "Yella", no sale tan bien parada en su interpretación de una exitosa abogada, que se mueve entre apartamentos y despachos de lujo, pero de naufragio en naufragio.

"Return to Montauk", el retorno de Schlöndorff al festival tras "Diplomaty", en 2014, gira en torno a dos formas de elitismo -el intelectual del escritor y el de los ricos clientes de la jurista-, con un retorno sobre los corazones rotos con poco poder reparador.

Su filme era el tercero y último de los representantes del cine anfitrión a competición -tras la algo anodina "Helle Nächte", del germano-turco Thomas Arslan, y el brillante documental "Beuys", de André Veiel- y dejó la sensación de ser un producto básicamente autocontemplativo.

El cine portugués brilló con "Colo", dirigido por Teresa Villaverde, una realizadora que en 1991 estrenó en ese festival "Os Mutantes", entonces como talento a descubrir, y que ahora regresó desde su posición de voz consolidada entre el llamado cine "de autor".

Sin estridencias ni dramatismos, el filme recorre el proceso de desmantelamiento de una familia, formada por el matrimonio y una hija adolescente, en el que todo podría funcionar perfectamente, si no fuera que el desempleo crónico del padre es un cáncer que devora el tejido familiar.

En ellos se reflejan los efectos, a medio plazo, de una crisis económica que parece endémica y que además ha contagiado a todo el entorno social, escolar y vecinal de su barrio, la ciudad y el país donde ocurre.

La crisis ha condenado a la condición de inútil a un esposo y padre que no consigue trabajo, simplemente porque no lo hay, mientras la madre trata de sacar adelante a la familia entre sucesivos trabajos mal pagados.

Lo que no era, sobre el papel, una familia desestructurada pierde la cohesión, erosionada por los efectos de una crisis que, a efectos macroeconómicos, tal vez empezó a superarse, pero cuyas secuelas persisten en lo individual y lo colectivo.

"Colo" confirmó la sensación de que la presente Berlinale, que tuvo unas primeras jornadas a competición más bien flojas, entró en la buena senda ya el pasado domingo, con "Una mujer fantástica", del chileno Sebastián Lelio, para reforzarse en los días siguientes.

El lunes, la británica Sally Potter hizo subir poderosamente el listón con "The Party", a lo que siguió el martes el finlandés Aki Kaurismäki, con "Toivon toulla puolen" ("The other Side of Hope"), para muchos, la auténtica joya de este festival berlinés.

Con expectación se espera mañana la nueva película del coreano Hong Sangsoo y, ya cerrando el desfile de los 18 aspirantes al Oso, al rumano Calin Peter Netzer, el viernes.