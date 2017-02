Emisión de deuda pública genera opiniones encontradas entre legisladores

Parte del Congreso se ha manifestado en contra de nuevas emisiones de bonos soberanos, argumentando que se necesita la autorización parlamentaria, mientras que otros legisladores sostienen que no es necesaria al estar vigente el presupuesto de 2016, después de que el Ejecutivo vetó el proyecto de propuesto para este año.

El mes pasado, el presidente paraguayo, Horacio Cartes, firmó el decreto que establece que este año regirá el presupuesto general de 2016, tras su veto un mes antes al de 2017 tratado en el Congreso, que realizó modificaciones como establecer límites a la emisión de bonos soberanos.

Ese veto y la puesta en marcha del presupuesto del año anterior ha creado posturas contradictorias entre los parlamentarios sobre el proceso de emisión de bonos.

En ese sentido, el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, dijo hoy a Efe que el Ejecutivo no necesita esta autorización porque el Congreso aceptó finalmente el veto presidencial al presupuesto proyectado para el 2017.

Ferreira añadió que la ley para emisión de bonos establece que los mismos deben ser aprobados a través del Presupuesto General de la Nación (PGN), por lo que al estar vigente el presupuesto del 2016, los bonos pueden ser emitidos sin una nueva aprobación del Congreso.

Sin embargo, Ferreira advirtió que se puede crear un problema en el momento de pagar la deuda y que el Gobierno que deba de hacerlo no la reconozca por "haberse hecho el compromiso de pago con estos antecedentes".

En ese sentido, señaló que si bien la emisión de bonos será legal, por estar contemplada en la ley, podría no ser legítima si no cuenta con la aprobación de los legisladores en sesiones parlamentarias.

Además, Ferreira añadió que hubo un error del Parlamento al aceptar en 2015 la emisión de deuda pública para 2016, ya que lo hizo de manera genérica sin especificar el destino exacto que tendría el dinero obtenido por los bonos.

"Para el 2016 aprobaron la emisión de bonos para inversiones en infraestructura y pago de deudas, este año la emisión se hará para lo mismo, ahí estuvo el error del Parlamento aceptar la emisión sin especificar el destino del dinero", explicó Ferreira.

Dijo también que lo más recomendable es seguir negociando con el Parlamento la emisión de bonos y no arriesgarse a asumir una deuda que en un futuro pueda no ser reconocida, provocando que Paraguay entre en "default", el no pago de deuda pública.

El Ejecutivo vetó en diciembre el presupuesto en desaprobación a algunas modificaciones del Senado como la de establecer limites a la emisión de bonos soberanos y a la política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP).