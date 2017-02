Aplazan reunión entre minera Escondida y trabajadores mediada por el Gobierno

Una reunión mediada por el Gobierno de Chile entre la Minera Escondida y el Sindicato de Trabajadores, en huelga desde hace seis días, que debía celebrarse hoy en la ciudad de Antofagasta ha sido aplazada sin fecha, informó la Dirección regional del Trabajo en esa ciudad del norte de Chile.

"Estamos medio dolidos pues habíamos bajado del campamento, instalado en las afueras del yacimiento minero, porque supuestamente íbamos a esa reunión, antes de que la compañía informará que no podía. Primero dijo que sí y ahora dijo que no puede", declaró a radio Cooperativa el portavoz del sindicato, Carlos Allendes responsabilizando a la empresa de no concretar el encuentro.

Según fuentes de la minera, la empresa aceptó la invitación al diálogo, pero no logró determinar con la Dirección del Trabajo la hora del acercamiento con los dirigentes sindicales.

El subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, valoró la "buena señal de disposición de ambas partes" y consideró que para que exista un acuerdo, "las partes tienen que mostrar disposición a dialogar", señaló, en entrevista con T13 radio.

Agregó que esperan "que se pueda concretar al alero de la Dirección del Trabajo una pronta reunión y comenzar a explorar cuáles podrían ser las bases de un acuerdo entre las partes", mientras aún no se confirma la fecha del encuentro.

Los dirigentes sindicales, en tanto, preparan un viaje a Santiago para concertar una reunión este jueves con autoridades del Ministerio del Trabajo.

Tanto el sindicato como la empresa manifestaron su intención de seguir adelante con promover el diálogo entre las partes, pese a que La Escondida presentó es una querella contra los huelguistas, acusándoles de "prácticas desleales" por no facilitar los trabajadores necesarios para cumplir con funciones mínimas de mantenimiento y seguridad en la mina, situada a 170 kilómetros de Antofagasta.

La huelga, que involucra a 2.500 trabajadores comenzó tras el fracaso de gestiones de la Dirección del Trabajo por frenarla, a raíz de los desacuerdos en el proceso de negociación colectiva.

El sindicato demanda un aumento salarial del 7,0 % y un bono de 25 millones de pesos (unos 38.460 dólares) por trabajador, entre otros beneficios.

La empresa ofrece solo un bono de 8 millones de pesos (unos 12.300 dólares), sin aumento salarial y recortes en algunos beneficios vigentes.

La australiana BHP Billiton tiene una participación del 57,5 % en la propiedad de La Escondida, entre cuyos accionistas minoritarios están la estadounidense Río Tinto y la japonesa Jeco Corporation.