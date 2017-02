Sarri: "San Paolo va a ser un infierno"

Maurizio Sarri, entrenador del Nápoles, aseguró este miércoles en rueda de prensa, tras perder 3-1 ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que su estadio, San Paolo, será un "infierno" en el choque de vuelta.

El técnico del conjunto italiano lamentó que su equipo fallara en el centro del campo y que perdiera muchos balones y declaró que el Nápoles intentará remontar la eliminatoria el próximo 7 de marzo.

"No creo que haga falta ningún mensaje. En el partido de vuelta, San Paolo va a ser un infierno. Si conseguimos dar más moral a la afición y conseguir algo importante en los primeros diez minutos, la respuesta de la afición va a ser increíble. Si en términos de lucidez mejoramos, va a ser un partido muy difícil para ellos y para nosotros", declaró.

Para Sarri, los balones perdidos cuando el Nápoles intentaba jugar fue "clave" para perder en el estadio Santiago Bernabéu.

"Conceder eso a delanteros de ese nivel es un problema. Ellos han jugado muy bien y pudimos hacer poco. Si no hubiéramos cometido todos esos errores, habríamos perdido menos balones y habríamos tenido más espacio. Era difícil organizar los contragolpes y hemos concedido mucho", comentó.

"Nos enfrentamos a un equipo muy bueno, al mejor del mundo y este es el resultado. Siento que hayamos cometido más errores de lo normal. Si no, el partido habría sido distinto. Vamos a intentar organizar el partido para ganar. A veces en un partido sólo se puede hacer lo que te deja hacer el rival. Lo intentaremos todo. Esperemos jugar mejor, cometer menos errores y crear más oportunidades", agregó.

Asimismo declaró que el partido del Real Madrid fue el que mejor jugó "en los últimos tres meses" y reconoció que el Nápoles ni completó sus mejores minutos de los últimos tiempos.

"No cambiaría nada. Organicé el partido con toda la información que tenía. Es el primer partido que perdemos en cuatro meses. Nos hemos enfadado porque no hemos podido expresarnos al cien por cien. Esto no nos tiene que quitar moral. No tenemos muchísimas oportunidades de pasar, pero sí tenemos alguna".

"Nosotros sabíamos que con los contraataques podíamos encontrar espacios y ser peligrosos. No hemos elegido esperarlos cerca del área. Tenerlos ahí es siempre peligroso. Si en algunos momentos nos hemos quedado por esa zona es por la fuerza del Real Madrid", aseguró.

Además, habló sobre las palabras de Diego Armando Maradona en el vestuario antes del inicio del choque y dijo que tal vez pudieron tener algo que ver en los primeros quince minutos del choque en los que el Nápoles jugó bastante bien.