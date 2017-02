Rose (Tottenham) rechazó oferta de 17 millones de euros/año del fútbol chino

El inglés Danny Rose, lateral izquierdo internacional del Tottenham Hotspur, rechazó el pasado mes de enero una oferta de 14,5 millones de libras anuales (17 millones de euros) del Shanghai SIPG chino, informa este miércoles la prensa británica.

El Shanghai SIPG, entrenado por el portugués André Villas-Boas, antiguo inquilino del banquillo del Tottenham, estaba dispuesto a desembolsar 38 millones de libras por el futbolista, que pasaría a ganar en la Superliga china (CSL) un salario de 285.000 libras semanales (335.000 euros).

Rose, de 26 años, al que los medios británicos han vinculado con el Manchester United y el Manchester City, ha repetido en las últimas semanas que no quiere dejar el conjunto londinense, con el que aspira a ganar títulos.

"No juego al fútbol sólo para divertirme; quiero ganar títulos. Cuando tenga 34 o 35, quiero echar la vista atrás y ver que he podido levantar trofeos", aseguró el inglés, en unas declaraciones que recoge el diario The Sun.

"Ese es el paso siguiente para este equipo, y para hacerlo tenemos que mantener la plantilla así el máximo tiempo posible. No voy a distraerme pensando en otras cosas", señaló.

El Tottenham del argentino Mauricio Pochettino, tercero en la Premier League, con 50 puntos, a 10 del líder, el Chelsea, se enfrenta el jueves, en el Ghelamco Arena, con el Gante, en el partido de ida de treintaidosavos de final de la Liga Europa (18:00 GMT).