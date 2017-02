Anti San Valentín, solteros con fobia a esta celebración

La generación anti san Valentín se trata de romper con las etiquetas y acabar con los esquemas de este día. Recuerda que este 14 de febrero, no deja de ser un solo martes de otros 3 disponibles en el mes.

Además este día afecta a los solteros, pues las víctimas de esta tragedia griega se dividen en dos grandes grupos:

1. Solteros con fobia a San Valentín:

Gracias a la presión social esto se puede volver una enfermedad, según la página para encontrar la pareja ideal, Adapta a un man “La presión social y ansiedad son los síntomas más comunes de este grupo” o solo con un comentario de su familia “Cuando tendrá novia” y si a eso le agregamos el bombardeo comercial en cada sitio al que pasa, puede ocasionar estos síntomas.

2. Parejas con estrés crónico:

La verdad es que las parejas no la pasan mejor que los solteros. Existe la obligación de planear reservaciones en un restaurante romántico y flores sobrevaloradas. Lo peor es que no falta la mujer o el hombre que en pareja decidieron no celebrarlo y ese mismo día no dejan de sorprender a su “otra mitad” con osos gigantes y todos los clichés de la época. ¡Eso sí provoca estrés!

Lo cierto es, que no hay afortunados; en el juego del amor no hay perdederos ni ganadores y sinceramente a nadie le importa si lo pasas en casa con tu pareja comiendo pasta o si lo pasas con tus amigos solteros en una fiesta épica.