Túnez recuerda que el yihadista de Berlín se radicalizó en Europa

El primer ministro de Túnez, Yusef Chahed, destacó hoy que su compatriota Anis Amri, autor del atentado de diciembre de 2016 en un mercadillo de Berlín, pasó cinco años en Europa antes del ataque, por lo que la pregunta es "cómo se llegó a ese lavado de cerebro, a esa radicalización".

La canciller alemana, Angela Merkel, compartió hoy con Chahed un almuerzo de trabajo.

En rueda de prensa conjunta antes de visitar la plaza donde se cometió el ataque, en el que murieron 12 personas, y de realizar una ofrenda por las víctimas, Chahed garantizó su total colaboración con Alemania, pero insistió en que Amri salió de Túnez con destino a la Unión Europea en 2011 y cometió su atentado en 2016.

"Amri no representa a Túnez en absoluto", recalcó.

Las autoridades germanas han reprochado a Túnez que dificultara con demoras burocráticas la expulsión de Amri del país después de que se rechazara su petición de asilo.

La canciller reconoció los difíciles retos que afronta el país norteafricano, objetivo también del terrorismo yihadista, pero subrayó la necesidad de mejorar la cooperación bilateral y agilizar la deportación de sus ciudadanos sin permiso de residencia en Alemania.

En este contexto, ratificó su apuesta por los programas de retorno voluntario, con los que los afectados reciben ayuda financiera de Alemania y asesoramiento en el país de origen.

Si no se suman a esos programas, deberán abandonar Alemania de manera forzosa, destacó Merkel, para insistir a Chahed en que los procedimientos deben ser más rápidos, ya que el año pasado sólo regresaron a su país 116 tunecinos.

El problema de los tunecinos irregulares, no obstante, es pequeño, ya que apenas 1.500 de los más de 207.000 inmigrantes irregulares pendientes de expulsión en Alemania proceden de ese país norteafricano.

Ambos mandatarios recordaron que Túnez recibió en 2011 alrededor de 1,6 millones de refugiados desde la vecina Libia y que sólo el 1 % de los solicitantes de asilo que llegan a las costas italianas proceden de Túnez.

La mayoría llega de Libia, país en el que la Unión Europea quiere concentrar sus esfuerzos con nuevos acuerdos migratorios, aunque Merkel reconoció que todavía queda camino por recorrer para que el joven Gobierno de unidad avance en la estabilidad del país.

El objetivo es crear en Libia centros en los que se pueda atender a los refugiados, bajo el derecho internacional y con apoyo de organizaciones internacionales, explicó la canciller, quien agregó que no se había abordado la posibilidad de levantar instalaciones de ese tipo en Túnez.

Merkel garantizó apoyo político y económico a Túnez en su tradición democrática y dio su respaldo a la creación de un centro de estudios superiores germano-tunecino.

Antes de reunirse con Merkel, Chahed rechazó en una entrevista con el diario alemán "Bild" que su país tuviera responsabilidad alguna por el atentado en el mercadillo navideño.

"Hay algo que tengo que decir con claridad, las autoridades tunecinas no cometieron ningún error", dijo, para subrayar que cuando Amri abandonó Túnez, en 2011, no era un terrorista y no había indicios de que pudiera radicalizarse, lo que ocurrió cuando ya estaba en Europa.

En el proceso para la deportación de Amri, "las autoridades tunecinas se comportaron correctamente, estuvimos todo el tiempo en contacto con Alemania", aseguró.