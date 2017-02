Inmigrantes ayunan en Miami contra alcalde Giménez por medida migratoria

Siete inmigrantes se unieron hoy en un ayuno en Miami (EE.UU.) hasta el próximo viernes para protestar por la decisión del alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, de acatar las solicitudes de detención prolongada de inmigrantes que pidió el presidente Donald Trump.

Los siete manifestantes, de confesión cristiana, judía y musulmana, quieren demostrar con esta acción el rechazo de la comunidad al apoyo dado por Giménez a la iniciativa migratoria de Trump, al tiempo que presionan a los comisionados para que no respalden la medida, explicó a Efe Jeanette Smith, directora de South Florida Interfaith Worker Justice.

El ayuno comenzó frente a la alcaldía del condado, en el centro urbano de Miami, para trasladarse la noche de este lunes al interior de la capilla del Venerable Bede, del Centro de la Iglesia Episcopal en la Universidad de Miami (UM).

Las personas en ayuno solo ingerirán líquidos hasta el próximo viernes, cuando los comisionados del condado de Miami-Dade tienen previsto reunirse para ratificar o rechazar la decisión de Giménez.

"Esperamos que los comisionados escuchen las voces de este grupo de inmigrantes y no apoyen una decisión que deja sin protección a "los niños y sus familias ante los duros mandatos ejecutivos de la Administración Trump", dijo a Efe María Asunción Bilbao, de United Families.

La carta, bajo el título, "Niños y juventud al alcalde Giménez: ¡Tenga corazón!" denuncia que la decisión del regidor del condado "aumenta las posibilidades de que los inmigrantes sean entregados para deportación después de que la policía local los lleve a la cárcel, incluso cuando no se les ha acusado de un delito".

Bilbao recordó que, desde 2014, el condado de Miami-Dade dejó de cumplir con las solicitudes de detención de ICE "para detener a inmigrantes indocumentados que no cometieron crímenes violentos o que simplemente no fueron declarados culpables de ningún delito", algo que "vuelve atrás" con la decisión de Giménez.

Ahora, los activistas comunitarios e inmigrantes exhortan a los comisionados a que se opongan a ratificar esta medida que ha generado "enorme miedo y confusión" entre los inmigrantes indocumentados, agregó la activista.

"Se van a llevar a un montón de gente que no son criminales, que a lo mejor conducen sin licencia", por eso pedimos a los comisionados que "no se sumen al plan de la deportación masiva de Trump" respaldado por Giménez, quien a finales de enero pasado ordenó cumplir con las solicitudes de detención de inmigrantes emitidas por el Gobierno federal para no incurrir en recortes de fondos.

"Giménez dice que es por el dinero, pero nosotros sabemos que constitucionalmente el gobierno federal no tiene la autoridad para forzar al condado (a hacerlo), y el alcalde lo podía haber peleado en la Corte, pero eligió doblegarse a Trump y sumarse a la máquina de deportaciones", denunció.

Con esta orden ejecutiva, el presidente quiere retirar fondos federales a las denominadas "ciudades santuario", jurisdicciones que rechazan destinar fondos y esfuerzos para cooperar con programas federales que no son de obligatorio cumplimiento.