Shannon de Lima celebra San Valentín con '50 sombras más oscuras' y oficialmente divorciada

Al igual que muchas otras parejas -y solteros- de todo el mundo, la guapa modelo Shannon de Lima ha ido al cine a ver la esperada película 'Cincuenta sombras más oscuras', la segunda entrega de la adaptación cinematográfica de las novelas de E. L. James, como parte de su plan para el Día de San Valentín, el primero que celebra como soltera en varios años después de que su divorcio de Marc Anthony se formalizara legalmente este martes en Miami.

"La amé!!!!!!!!! Definitivamente qué diferencia con la primera película, cambio de director, producción... Me gustó mucho y obvio 100% enamorada de Christian Grey. Leí los libros y me encantaron, la primera película no me gustó mucho", anunció la venezolana en su cuenta de Instagram, en un mensaje que acompañó de emoticonos de corazones y caritas sonrientes.

La ya exmujer de Marc Anthony se suma así al numeroso grupo de fans de la saga erótica que no vieron con buenos ojos el tratamiento que dio a la historia de amor de Anastasia y el torturado millonario Christian Grey la directora Sam Taylor-Johnson, la responsable de la primera película, que finalmente se desvinculó de la franquicia debido en gran parte a sus diferencias artísticas con la autora.

En su cuenta de Snapchat, Shannon también publicó una fotografía abrazada a su hijo de 9 años, Daniel, junto al mensaje: "Feliz con mi bebé" para demostrar que no le había faltado buena compañía de cara a este 14 de febrero al margen de su sesión de cine.

Por su parte, Marc Anthony se ha mantenido fiel a su política de no discutir su vida privada en las redes sociales, donde se ha limitado a seguir promocionando sus próximos proyectos profesionales. A pesar de que la expareja firmó el pasado diciembre un acuerdo de confidencialidad para evitar filtraciones sobre los términos en que se produciría su divorcio, poco a poco se van conociendo algunos detalles, como que el cantante pagará supuestamente 10.000 dólares mensuales a Shannon durante los próximos tres años, además de transferirle la propiedad dos apartamentos de Miami valorados en 1.5 millones de dólares.