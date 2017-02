Arranca el Festival de Flamenco de Londres dispuesto a "unir en el escenario"

El Festival de Flamenco de Londres empieza mañana su decimocuarta edición, en el teatro Sadler's Wells de esta capital, dispuesto a "unir en el escenario" distintas formas de ver este arte, aseguró su director, Miguel Marín, en una entrevista con Efe.

Londres, 14 feb (EFE).- El Festival de Flamenco de Londres empieza mañana su decimocuarta edición, en el teatro Sadler's Wells de esta capital, dispuesto a "unir en el escenario" distintas formas de ver este arte, aseguró su director, Miguel Marín, en una entrevista con Efe.

Marín dijo que la novedad de esta edición es el estreno mundial de la "Gala Flamenca 2017", una colaboración con el Sadler's Wells dirigida por Manuel Liñan, en la que buscan que el escenario "sirva como punto de encuentro entre distintas formas de ver el flamenco".

Desde el flamenco "más tradicional, gitano y puro" de Juana Amaya a las visiones "mucho más contemporáneas" de Olga Pericet, Jesús Carmona o Patricia Guerrero se unirán en el escenario en una gala "basada en la unidad dentro de la diversidad", relató Marín.

"Artistas que normalmente no habrían trabajado juntos se encuentran, se conocen y se produce un entendimiento mayor entre nosotros mismos y entre las distintas visiones que hay en cada forma de expresión", aseguró el director del festival.

Una de "las apuestas más especiales" de esta edición, manifestó Marín, es que irá "más allá del flamenco", con artistas que tienen una "visión muy particular", y que es un "festival de autor".

Actuarán artistas "de culto" como Israel Galván, quien inaugura el festival mañana con su espectáculo FLA.CO.MEN, o Eva Yerbabuena, que estrena en Reino Unido "Apariencias", en el que contará como invitada con la cantante africana Alana Sinkey, explicó.

Mercedes Ruiz subirá al escenario con "Déjame que te baile", una "declaración de amor a la audiencia" en la que la artista hace una retrospectiva de toda su carrera, mientras que el guitarrista Santiago Lara rendirá tributo al compositor de jazz Pat Metheny.

A su vez, la cantante Rocío Márquez y el guitarrista Miguel Ángel Cortés unirán voz y acordes en un concierto íntimo.

El encargado de cerrar el festival el domingo 26 será Manuel Liñan con su espectáculo "Reversible", un trabajo con el que busca "recuperar la libertad de expresión", tal y como contó a Efe.

Liñan se inspira para las coreografías en juegos infantiles porque quiere jugar como no pudo hacerlo cuando era niño.

"Por determinadas circunstancias de la sociedad no pude manifestarme tal y como quería", confesó, y ahora quiere "superar esos traumas", según explicó.

El bailaor, de 36 años, que también dirige la "Gala Flamenca 2017", considera que tanto bailar como dirigir tienen "mucha responsabilidad", pero que "cuando estás bailando estás bailando, no existe el mundo, no existe el tiempo, no existe nada".

Es la tercera vez que Liñan participa en el Festival de Londres, una ciudad que -dice- siempre le ha tratado con "muchísimo cariño".

"Es un público muy cálido, muy respetuoso y muy agradecido", añadió.

Marín considera al Sadler's Wells, donde se desarrolla todo el festival, como el "teatro de referencia en el mundo" por "como funciona, la relación con el público y la programación", y destaca que por ello este evento en Londres es "muy especial".

El teatro cuenta con dos salas, la principal con 1.500 localidades y la pequeña con 200, lo cual les permite hacer "la propuesta de mayor formato en la sala grande" y otras "más alternativas o contemporáneas" en la pequeña.

Además de ser el director del festival, Marín es su creador. En el año 2001 lo puso en marcha en Nueva York, donde fue un éxito e incluso el "New York Times" le dedicó una doble página por haber logrado acercar el flamenco al público estadounidense.

En 2003 comenzó en Londres, donde a diferencia de Nueva York hay actuaciones todos los días de la semana.