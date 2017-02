Bolt: "Inmortalidad es que te metan en la misma frase junto a Muhammad Ali"

El jamaicano Usain Bolt, el mejor velocista de todos los tiempos, explicó a EFE este martes en Mónaco que "la inmortalidad lo significa todo" para él, que siempre luchó para ser "el más grande" y que lo mejor de todo es que lo incluyan "en la misma frase que a Muhammad Ali", otro icono del deporte mundial.

Montecarlo, 14 feb (EFE).- El jamaicano Usain Bolt, el mejor velocista de todos los tiempos, explicó a EFE este martes en Mónaco que "la inmortalidad lo significa todo" para él, que siempre luchó para ser "el más grande" y que lo mejor de todo es que lo incluyan "en la misma frase que a Muhammad Ali", otro icono del deporte mundial.

"La inmortalidad es ser el más grande. La inmortalidad es todo para mí. Viendo la repetición de las pruebas de Río en televisión, cuando cruzo la línea de meta y el comentarista dice 'ahora es inmortal', creo que fue el mejor comentario que he escuchado hacer a nadie respecto de mí", manifestó Bolt, en un encuentro reducido con medios de comunicación internacionales en el marco de los Premios Laureus, en el que participó la Agencia EFE.

"Y yo quería conseguir algo así. Trabajé siempre para ser el más grande, para desplazar las barreras y ver cuánto más podría conseguir. Para mí la inmortalidad lo significa todo, porque es lo que siempre busqué", contestó a Efe este martes en Mónaco Usain Bolt, que afronta su última temporada en activo y que se retirará tras los Mundiales de Londres.

"Ser como Mohammed Ali es algo increíble, porque él era el más grande", indicó Bolt, nacido hace Sherwood Content hace treinta años y tres veces triple campeón olímpico de 100, 200 y 4x100 -en los Juegos de Pekín'08, Londres'12 y Rio'16-, que acaba de perder el oro del relevo en la capital china por positivo de su compatriota Nesta Carter.

"No hay más grande sensación que el que la gente me incluya en la misma frase junto a Mohammed Alí", explicó a EFE este martes en Mónaco Usain Bolt, que indicó que no puede hacer nada al respecto para cambiar la para él dura noticia del positivo de Nesta que le quitó el "triple-triple".

"Fue duro al principio, al principio; y triste. Es algo que tengo que asumir y sobre lo que yo no tengo control. No puedo hacer nada al respecto, tengo que asumirlo y ya está", explicó Bolt, que confirmó que es "irrevocable" su decisión de retirarse al final de este curso es "irrevocable" y que cuando no compita le gustaría hacer es volver a Mónaco para ver el Gran Premio de Fórmula Uno.

"Siempre quise venir a Mónaco, pero a ver el Gran Premio de F1; también quiero ir a Irlanda. Hay tantas cosas que quiero hacer que cuando me retire, haré una lista minuciosa para saber bien todo lo que quiero hacer", indicó Usain, que cree que la gente le quiere no sólo por sus éxitos deportivos, sino también por su forma de ser.

"Eso lo hablé más de una vez con Shelly-Ann (Fraser-Price, su compatriota campeona olímpica de 100 lisos en Pekín'08 y en Londres'12 ). Ella es muy tranquila, no le gusta mucho relacionarse con la gente. Yo siempre le digo que si quiere que la gente la quiera, tiene que mostrar su personalidad", manifestó Bolt.

"Yo siempre mostré mi personalidad a la gente. Siempre estoy contento y me lo paso bien. Por eso me siguen. No creo que sea sólo por mi velocidad. Creo que es una mezcla de lo que consigo como deportista con mi manera de ser. Ha habido mucha gente antes que yo que ha logrado muchas cosas en el deporte, pero posiblemente no hayan sido todos ellos tan queridos", apuntó el súper-campeón jamaicano este martes en Montecarlo.

"Que te respeten y que te admiren en muchos lugares diferentes es algo que significa mucho para mí, porque quiere decir que he hecho bien mi trabajo", dijo Bolt, que demostró de nuevo su enorme carisma durante su encuentro con los medios de este martes en Montecarlo.

El astro jamaicano, plusmarquista mundial de los 100 y los 200 lisos no quiso precisar cuánto cree que durarán esos récords, pero comentó, entre risas, "que, de momento", sus marcas "tienen buena pinta".

"Igual apunto demasiado alto, pero puede que duren otros diez o quince años, quizá", comentó el 'crack' antillano, acerca de sus plusmarcas mundiales. "No me citéis diciendo esto, por favor", bromeó Bolt.

Que admitió que quizá lo único que echará de menos cuando deje de competir sea "la atmósfera en los estadios, el sentir esa energía que te transmite el público cuando entras a pista en el estadio".

"No reconsideraré mi idea de retirarme al final de esta temporada, seguro que no. Creo que he conseguido muchas cosas. Y ha sido duro. Y llegó el momento en el que ya estoy completamente satisfecho con lo que he logrado en el mundo del deporte. Así que creo que ha llegado el momento de irme", aseguró Bolt, que lo dejará después de Londres 2017, campeonatos en los que aún podrá aumentar su espectacular colección de oros mundialistas: once, en total

"El deporte de alto nivel te limita y te impide hacer muchas cosas que tu quisieras. Y cuanto más viejo te haces, más oportunidades pierdes de hacer esas cosas. Sólo entrenas y entrenas".

"Luego están las lesiones. Cuesta más volver después de una de ellas... por eso decidí que lo mejor es dejarlo. Cada vez es mucho más difícil. Y no quiero que llegue el momento en el que no esté preparado para afrontar una competición a tope", manifestó Bolt.