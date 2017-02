Ruud Gullit: "Mandela fue una personalidad única"

Ruud Gullit, integrante del mejor Milan de la historia -con el que ganó dos 'Champions'- y de la selección holandesa campeona de Europa de 1988, y ganador un año antes del Balón de Oro, que dedicó a Nelson Mandela, recordó este martes en Mónaco que el líder surafricano fue "una personalidad única".

"En su día yo me involucré en el asunto, porque en aquella época en Holanda había muchas manifestaciones en contra del 'apartheid' (régimen de segregación racial) en Suráfrica, con el que alguna relación tuvo nuestro país", explicó Gullit en el transcurso de un acto de la Academia Laureus, en la que ingresó este martes, coincidiendo con la entrega de los Premios Laureus, en el Principado de la Costa Azul.

"Era una época en la que yo fui a muchas de esas manifestaciones. Me encanta la música 'reggae', que estaba muy de moda y que se identificaba también como símbolo en contra del 'apartheid'. Años después de dedicarle el Balón de Oro me invitó a Suráfrica y me otorgó el título de comandante ('Commander') de su país", señaló.

"Recuerdo que me dijo: ahora que soy presidente y estoy fuera de prisión tengo mucho amigos, pero cuando estaba en la cárcel (de Robben Island) no tenía tantos. Y tú fuiste uno de los que me apoyaste", recordó, emocionado, Gullit.

"Los que pudimos estar cerca de él sentimos algo especial, tenía un aura, es difícil de explicar. Ahora mismo se me pone la piel de gallina al hablar de él. Sigue muy próximo a mi corazón", indicó el astro holandés, que explicó que para él es "un honor" ingresar en la academia.

"Nosotros ganamos mucho dinero jugando al fútbol y creo que si se puede devolver algo a la sociedad, eso es bueno", manifestó Gullit este martes en Mónaco.