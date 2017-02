30 milímetros del césped y tres inodoros en los vestuarios: las curiosidades del estricto reglamento de la Champions League

Getty Images

Se repite el duelo en el Parque de los Príncipes entre el PSG y el Barcelona.

Llega la hora de la verdad para los 16 sobrevivientes en la Liga de Campeones.

Este martes se reanuda el torneo de clubes más prestigioso del planeta con el inicio de los octavos de final , la fase de eliminatorias directas que ira dejando equipos en el camino hasta llegar a la gran final de Cardiff, en Galés, el próximo 3 de junio.

Tácticas, estrategias, debilidades y fortalezas se vienen analizando desde que el sorteo estableció los emparejamientos el pasado mes de diciembre, pero mientras los entrenadores y jugadores se alistan para la batalla en el campo, fuera de él la movilización es aún mayor.

Octavos de final PSG vs. Barcelona Benfica vs. Borussia Dortmund Real Madrid vs. Napoli Bayern Múnich vs. Arsenal Bayer Leverkusen vs. Atlético de Madrid Manchester City vs. Mónaco Porto vs. Juventus Leicester City vs. Sevilla

No por nada, cada uno de los equipos han tenido que repasar en los últimos días el meticuloso reglamento de más de 100 páginas de la Liga de Campeones que impone la UEFA y en el que no hay elemento que se deja al azar, más allá de los caprichos del clima.

Getty Images

La UEFA controla hasta el más mínimo detalle de la Liga de Campeones, su torneo más atractivo.

En el texto se menciona cosas evidentes como que el partido lo jugarán dos equipos, contará con un balón y será dirigido por un árbitro.

Pero también hay otras que escapan de la imaginación o del conocimiento de millones de aficionados que se sentarán este martes a esperar el pitazo inicial del París Saint-Germain-Barcelona y Benfica-Borussia Dortmund a las 20:45 de la noche en Europa, ni un minuto más, ni un minuto menos, como lo establece el reglamento.

Estás son algunas de ellas:

Número de inodoros

Los vestuarios reservados para el equipo local y el visitante deben estar provistos de por lo menos tres inodoros, que es probable que lo necesiten aquellos jugadores sean mas proclives a sufrir de nervios antes de los partidos.

Getty Images

Hasta los vestuarios tienen que cumplir una serie mínima de requisitos para la tranquilidad de los jugadores y entrenadores.

20 segundos

Los fotógrafos acreditados están autorizados a publicar sus imágenes en internet sólo si tienen una justificación editorial y con la condición que sean instantáneas y que haya un intervalo de por lo menos 20 segundos entre la publicación de las fotografías.

Sin imaginación

Los jardineros encargados del terreno de juego tienen que tener claro que no les vale de nada estar inspirados a la hora de cortar el césped y que no se permitirá nada diferente a lo que dice el reglamento: nueve líneas uniformes perpendiculares a la línea de banda en cada mitad, con las cuatro primeras con un ancho de 5,5 metros.

Getty Images

El Leicester acompañó su año triunfal en la Liga Premier con diferentes diseños de su campo de juego, algo que no puede hacer en la Champions.

Asimismo, la grama no puede exceder de 30 milímetros de largo y se regará de manera uniforme 60 minutos antes que comience el partido y por un máximo de cinco minutos en el entretiempo.

Números en orden

El uniforme de los jugadores inscritos deberán portar su número correspondiente que debe ir entre el 1 y el 99, no se permiten números de tres dígitos y el 1 sólo lo puede llevar un portero .

El partido lo deben iniciar los 11 jugadores elegidos por el entrenador, pero el reglamento establece que en caso que uno de ellos se lesione y no pueda jugar se podrá utilizar un jugador del banquillo. Este será reemplazado por un jugador convocado del equipo para completar la lista de siete sustitutos.

Ligeramente más grande que una persona

Este se refiere al tamaño de la mascota del equipo. Es de allí que Filbert the Fox (Filbert el zorro), la mascota del Leicester que recibirá al Sevilla en su estadio -que durante la Champions no se llama Kings Power sino Leicester City por conflicto de patrocinadores con la UEFA- tiene que asegurarse de ser "ligeramente más grande que una persona normal".

Getty Images

Según el reglamento todos los partidos se deben jugar bajo luz artificial.

Con luz artificial

Todos los partidos se deberán disputar bajo la luz artificial de los estadios, que tienen que estar provistos de un nivel de iluminación horizontal y vertical de mínimo 1.500 lux, que es la medida que equivale a lumen por metro cuadrado.

La cámara bonita

Cada partido es seguido por las cámaras ubicadas en las tribunas principales, por las cámaras fijas en el centro del campo, las cámaras que cubren las línea de los 16 metros, las que están en el suelo detrás de las porterías , las que están elevadas por detrás de los arcos, las de los banquillos, las del túnel de vestuarios, las que marca la línea imaginaria de los 20 metros, las mini cámaras en los arcos, la de los 6 metros del área pequeña, las steadicams si el espacio lo permite -una de ellas para hacer toma cercanas a los jugadores antes de los partidos- y la aérea.

Getty Images

Es posible que no haya ni una mosca que se escape a las decenas de lentes que cubren los partidos de la Liga de Campeones.

Esto adicionalmente a las encargadas de la tecnología de gol y a la llamada cámara bonita, que tiene la responsabilidad de las tomas panorámicas.

¿84 balones?

A partir de este martes los partidos se jugarán con el balón oficial de Adidas que estará en la final de Cardiff, razón por la que cada equipo recibió la cuota oficial de 84 pelotas para que sus jugadores se acostumbren a las características del nuevo esférico.

Lo que no está claro es por qué son 84 y no 80, o 76, o 90. Pero si el reglamento lo dice es mejor no cuestionar.