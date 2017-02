Piden investigar a Santiago Uribe por financiar grupos ilegales

El hermano del ex presidente Álvaro Uribe está detenido por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio y la vinculación con el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.

En una decisión de 1.790 páginas los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín condenaron a un grupo de desmovilizados de dos frentes de las autodefensas a la pena alternativa, por ser los responsables de los crímenes cometidos contra la población civil en los departamentos de Chocó y Antioquia.

Pero no serían los únicos responsables. El Tribunal redactó un listado de empresarios, ganaderos y comerciantes que facilitaron recursos para apoyar la andanada criminal de los paramilitares y en ese listado se lee el nombre de Santiago Uribe, hermano del ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe.

En la lista de implicados también aparecen funcionarios y ex funcionarios públicos, como ex alcaldes, ex concejales, policías, militares y agentes del CTI que participaron de forma directa e indirecta en los crimines perpetrados por el Bloque Pacífico-Héroes del Chocó y del Frente Suroeste.

“No solo para investigar el delito de concierto para delinquir, sino su responsabilidad en la ejecución de los crímenes y de las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, sin perjuicio de aplicar mecanismos de justicia transicional por tales crímenes”, señala parte de la sentencia del Tribunal.