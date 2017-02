Archivan investigación por parapolítica a Otto Bula

El nombre del ex senador se hizo famoso en todo el país, no gracias a su paso por el Congreso, fue su implicación y posterior captura en el caso Odebrecht que los titulares los escribieron con mayor frecuencia.

Ahora es una decisión de la Fiscalía, a su favor, la que se convierte en un respiro para Bula. Por vencimiento de términos tomaron la determinación de archivar una investigación en el denominado caso de la parapolítica.

La decisión de la Fiscalía si bien no garantiza su inocencia, si deja claro que en 20 años no se pudo probar su responsabilidad. El archivo no entierra del todo el proceso, le permite al ente acusador que si encuentran nuevas pruebas pueden reabrirlo.

“Declarando la extinción de la acción penal por prescripción en favor de Otto Nicolás Bula, Francisco Zapata Ospina, Juan Guillermo Valencia, Jorge Enrique Vélez, Jorge León Sánchez y Juan Manuel Aguilar”.

De la lista de beneficiados con esta decisión se cuenta al actual Superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez. Las declaraciones que los implicaron salieron del ex narcoparamilitar, Juan Carlos Sierra Ramírez, alias 'El Tuso Sierra', y una solicitud de investigación de los Tribunales de Justicia y Paz