Corte Constitucional estudiará ponencia que pide blindar los acuerdos de paz

La Corte Constitucional se apresta a estudiar la demanda que presentó el exfiscal Eduardo Montealegre, contra la expresión "acuerdo" de la mesa de conversaciones que se instalaron en La Habana con las Farc.

Lo que busca es que se entienda que los acuerdos firmados son "acuerdos especiales a la luz del Derecho Internacional Humanitario y por tanto, hacen parte del bloque de constitucionalidad".

La ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, apunta a declararlos tal cual, es decir, que los acuerdos con las Farc se blindarían aún más, pero aclara que solo la Corte podría considerar cuales temas entrarían en el bloque de constitucional.

En concepto de la Procuraduría firmado por el entonces procurador Alejandro Ordoñez, le pide a la Corte declararse inhibida de tomar cualquier decisión, "los acuerdos entre un Estado y un grupo armado al margen de la ley no son tratados internacionales. Además no pueden serlo porque los grupos armados no son sujetos del Derecho Internacional".