La policía turca detiene a 544 sospechosos de vínculos con la guerrilla kurda

La policía turca detuvo hoy a 544 personas en 25 provincias de Turquía bajo la sospecha de mantener vínculos con la guerrilla kurda o con redes cívicas consideradas cercanas a ésta.

La operación policial, que aún continuaba el lunes por la tarde, se dirige contra el PKK y el KCK, según informa la agencia turca Anadolu.

El Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK) está considerado como un grupo terrorista por Turquía y la UE, mientras que la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK) engloba una difusa red de activistas supuestamente subordinada a la cúpula guerrillera, pero sin actividad armada.

En Estambul, la policía detuvo a 70 personas que supuestamente preparaban "atentados con armas, bombas y cócteles molotov" y confiscó una escopeta de caza, una pistola y una pistola de fogueo, según fuentes policiales citadas por Anadolu.

El jueves pasado, la policía turca se había incautado de numerosas armas del mismo tipo en una operación que acabó con 58 personas detenidas.

En el último mes, la oposición ha denunciado una persecución de la izquierda, incluida la expulsión de decenas de catedráticos de las universidades, al amparo del estado de emergencia decretado tras el fallido golpe de Estado en julio pasado.

La convocatoria para el 16 de abril del referéndum constitucional en el que se decidirá si reemplazar el sistema parlamentario de Turquía por uno presidencialista, ha añadido tensiones.

El presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan, asegura que quienes pidan el "No" hacen causa común con los terroristas.

"¿Quién dice No? El PKK dice No. Dicen No quienes quieren trocear el país y se oponen a nuestra bandera. Y el mayor partido de la oposición se alinea con ellos", dijo Erdogan el fin de semana.