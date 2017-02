Acusan al presidente Rafael Correa de recibir financiación de Odebrecht en campaña de 2006

A siete días de que los ecuatorianos asistan a las urnas para elegir su nuevo presidente, se conoció un video en el que Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa asegura que en 2006 la campaña presidencial fue financiada por Odebrecht.

“Yo manejé la relación con Odebrecht al principio porque desde que mi ñaño (Rafael Correa) fue ministro se hizo pana de los manes. Ellos nos ayudaron en la campaña. Y el que llevaba la relación era yo que soy contratista de ellos desde el año 96“, dijo el hermano del presidente.

Fabricio Correa agregó que ante los escándalos de corrupción que había en Ecuador antes de que llegará su hermano a la presidencia, él intermedió para solucionarlos. “Yo los llamo y les digo, pana, ¿quieres sanar los contratos? Rafael les tiene gratitud por las colaboraciones. Entonces les voy a decir cómo arreglar los temas, si usted está de acuerdo los reúno con el presidente, me avisa, me dijo“.

Estas acusaciones tienen un antecedente, el sábado pasado Rafael Correa, dijo que se vendría un ataque en su contra y que la oposición buscaría perjudicarlo a pocos días de las elecciones. En la televisión ecuatoriana, Correa negó los señalamientos de su hermano, con el que por cierto no hay relación alguna por problemas del pasado.

“Que lo pruebe por favor, pero pueblo ecuatoriano, esa es la siguiente bomba de la oposición, en su desesperación porque saben qué es lo que les espera el próximo 19 de febrero. No es cierto que yo haya recibido dinero de esa empresa, no los conozco y no tengo buena relación con mi hermano”, dijo el presidente.

Con este panorama electoral, los ocho candidatos presidenciales continúan recorriendo las calles de Ecuador. Rafael correa, tiene un candidato que se llama Lenin Moreno, con el que aspira dar continuidad a sus políticas.