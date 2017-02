La polémica en Suecia porque una ministra se cubrió con un pañuelo islámico en un viaje a Irán

IRNA

La ministra de Comercio de Suecia, Ann Linde, lideró una misión comercial del país la pasada semana.

El gobierno sueco ha defendido la decisión de que mujeres en altos cargos de este país se cubrieran la cabeza con un pañuelo islámico durante un reciente viaje a Irán, diciendo que no hacerlo hubiese implicado ir en contra de la ley local.

La ministra de Comercio, Ann Linde, lideró la semana pasada una misión de negocios a Irán y fue criticada por la decisión de cubrirse la cabeza con un pañuelo.

Suecia afirma contar con el primer "gobierno feminista" del mundo.

El gobierno fue acusado de hipocresía y de aplicar un doble rasero, explicó la página web en inglés de la cadena de radio nacional Sverige Radio .

"Es una ruina para lo que se califica como una política exterior feminista", declaró el jefe del Partido Liberal, Jan Bjorklund, quien dijo que Irán es un país que oprime a las mujeres a través de su legislación.

El gobierno sueco hubiera debido pedir que las mujeres de la delegación no fueran requeridas a llevar el velo, afirmó, y en caso de no ser aceptada la petición, no firmar ningún acuerdo económico.

Linde le dijo al diario Aftonbladet que no quiso violar las leyes iraníes y que dado que la única alternativa hubiera sido enviar una delegación solo compuesta por hombres, tuvo que ponerse el pañuelo.

Y en una entrevista con la agencia TT durante el fin de semana, afirmó que la delegación sueca expresó sus opiniones sobre derechos sindicales y derechos de las mujeres durante su viaje a Irán.

"Estoy descontenta y enfadada. Debería haber sido tan obvio en un gobierno feminista, pero ha hecho lo que cualquier otro", criticó la parlamentaria de origen kurdo-iraní Amineh Kakabaveh, del Partido de Izquierda.

Suecia se ha declarado como el primer gobierno feminista del mundo. En esta foto subida a Facebook se ve a la ministra del Clima, Isabella Lovin, durante la firma de la nueva ley climática, el 3 de febrero de este año.

La jefa de asuntos exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, también llevó el velo durante una visita a Teherán en abril del año pasado.

Condena

Masih Alinejad, periodista y activista iraní, se refirió a una foto reciente de la viceprimera ministra sueca, Isabella Lovin, firmando una ley sobre el clima rodeada solo de colegas mujeres a principios de este mes.

La imagen fue ampliamente percibida como una burla a otra foto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmando una orden ejecutiva contraria al aborto acompañado solo de ayudantes y consejeros hombres.

Las mujeres del gobierno sueco "deberían haber condenado una situación igualmente injusta en Irán", escribió ahora Alinejad en My Stealthy Freedom, una popular página de Facebook que ella dirige y que anima a las mujeres iraníes a subir fotografías de sí mismas sin el velo.

"Porque si eres feminista y te preocupa la igualdad, entonces debes ir contra la desigualdad en todos lados", le dijo a la BBC.

El gobierno sueco afirma que "la igualdad entre las mujeres y los hombres es un objetivo fundamental de la política exterior sueca".

Ann Linde firma documentos con la vicepresidenta iraní para las mujeres y asuntos familiares, Shahindokht Molaverdi.

En 2015 varios medios de comunicación destacaron que la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, no se puso el velo cuando visitó Arabia Saudita tras la muerte del Rey Abdullah, aunque muchas líderes extranjeras y dignatarias sí lo habían hecho antes.

Las mujeres extranjeras no están obligadas a ponerse el velo en Arabia Saudita, al contrario de lo que sí sucede en Irán.

Linde dijo que no s pondrá el velo en una próxima visita a Arabia Saudita.

Michelle Obama visitó Arabia Saudita en enero de 2015.