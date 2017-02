Uno de los escritores rusos más populares se va al frente en Ucrania

Uno de los escritores rusos más populares, Zajar Prilepin, ha decidido marcharse al frente para combatir en las filas de las milicias prorrusas que luchan contra el Ejército ucraniano en la región de Donetsk.

"Aquí hay una guerra. Esto es como en tiempos de la Gran Guerra Patria (contra los nazis). Todos esos extraordinarios camaradas como (los escritores) Konstantín Simónov o Serguéi Doblátov escribían y, al mismo tiempo, llevaban armas", señaló Prilepin al diario "Moskovski Komsomolets".

Prilepin, quien discrepa con la afirmación de que un escritor no debe tomar nunca un arma y limitarse a describir lo que ocurre a su alrededor, recordó que él tiene desde hace años el rango de oficial.

"Naturalmente, habrá que disparar. Aquí yo no me siento escritor. Todas estas afirmaciones de que tu eres escritor, así que no debes hacer nada, no me interesan. Quiero, escribo; no quiero, no escribo", subrayó.

Asesor desde 2015 del líder de la autoproclamada república popular de Donetsk, Alexandr Zajárchenko, el novelista anunció que por su propia iniciativa ya se ha creado un destacamento militar para operaciones especiales.

"Aspiramos a entrar victoriosos a lomos de un caballo blanco en alguna de las ciudades cercanas que los nuestros tuvieron que abandonar por algún motivo", señaló.

Prilepin, que combatió a mediados de los años 90 del siglo XX en Chechenia y Daguestán, agregó que el objetivo final de su destacamento es tomar Kiev, que calificó de "ciudad ruso-ucraniana", y después "toda Ucrania".

Se comparó a sí mismo con el patriarca de las letras rusas, Alexandr Pushkin, quien, según su interpretación, viajó al Cáucaso a defender los intereses del imperio ruso, y trazó paralelismos entre el conflicto en el este de Ucrania y la guerra contra las fuerzas napoleónicas que invadieron Rusia en 1812.

Zajárchenko concedió hoy el rango de mayor a Prilepin y recordó que a partir de ahora éste ejercerá de "subcomandante de un batallón de las fuerzas especiales".

"Prilepin es un auténtico patriota de Rusia y del Donbass, pero no de palabra, sino de obra. Por eso, decidió defender el mundo ruso con un arma en la mano. Se ha comportado de manera valiente y honesta siguiendo la tradición de la gran literatura rusa", dijo.

Además, se mostró confiado en que el escritor ruso tiene suficiente experiencia militar para cumplir con las funciones que le han sido encomendadas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se negó hoy a comentar la noticia y únicamente recordó que en el frente ucraniano hay voluntarios de diferentes países europeos.

Prilepin, de 40 años, fue miembro del Partido Nacional Bolchevique, proscrito ahora en Rusia, y después apoyó a la oposición extraparlamentaria en su demanda de dimisión del presidente ruso, Vladímir Putin.

No obstante, anunció públicamente que dejaba de criticar al Kremlin tras la anexión de Crimea en marzo de 2014.

Entre sus novelas destacan "Pecado", que recibió en 2008 el premio Bestseller Nacional, uno de los más prestigiosos de Rusia, "Sanka", "Mono Negro" y "La morada", su última obra.