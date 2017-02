La esposa de David Cameron lanza una firma de ropa

La esposa del ex primer ministro británico David Cameron, Samantha, lanzó oficialmente hoy una colección de ropa femenina, Cefinn, fabricada en Londres y con precios a partir de las 110 libras (129,4 euros).

La colección está destinada a "mujeres prácticas, modernas, a quienes les gusta la ropa y cuyo amor por la moda no está reñido con su dignidad e inteligencia", indica la diseñadora en la web de la marca.

Según Cameron, su primera colección de mujer "encapsula un sentido elegante y fácil con un verdadero foco en la funcionalidad y la calidad".

Entre las prendas creadas, se puede adquirir una camiseta negra básica por 129,4 euros y chaquetas por 390 libras (459 euros).

El nombre de la firma de moda de mujer lleva incorporadas, según explicó la propia Samantha, las iniciales de los cuatro hijos de la pareja, Florence, Nancy, Ewen y el fallecido Ivan, enfermo de parálisis cerebral y que murió en 2009 con 6 años de edad.

La mujer del exlíder conservador, que dimitió como jefe del Ejecutivo tras el triunfo del "brexit" -salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE)- en el pasado referendo del 23 de junio, es, además, embajadora del Consejo de la Moda Británico (British Fashion Council).

En una reciente entrevista con la revista del dominical británico "The Sunday Times", Samantha admitió que crear su propia colección es lo que siempre había querido hacer y reconoció sentirse "aterrorizada" ante la reacción de la gente.

"Pensé 'siempre he querido hacer esto. ¿Por qué no me tomo algún tiempo para aprender a hacer patrones?' Así que llamé a un amigo que trabaja en la industria para que me enseñara", explicó.

También contó que una de las primeras personas a las que enseñó sus diseños fue la directora de la revista Vogue norteamericana Anna Wintour, una de las figuras más respetadas en esa industria, quien le dio "grandes consejos".

Cameron reveló que Wintour le animó a que "no tuviera miedo de imprimir su sello de individualidad" en la colección.