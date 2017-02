"Hello", de la británica Adele, fue coronada hoy como mejor canción del año en la 59 edición de los Grammy.

"Gracias por ayudarme a escribir mi canción favorita", dijo la artista en alusión a Greg Kurstin, coautor de la letra de ese tema.

El resto de contendientes eran "Formation" (Beyoncé), "I Took a Pill In Ibiza" (Mike Posner), "Love Yourself" (Justin Bieber) y "7 Years" (Lukas Graham).