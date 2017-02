Jesse & Joy obtienen su primer Grammy

El dúo mexicano Jesse & Joy obtuvo hoy el primer Grammy de su carrera, al mejor álbum de pop latino, por su disco "Un besito más", anunció la Academia de la Grabación.

"Queremos dar las gracias a Dios, a nuestros fans y a la Academia", dijo Joy, la menor de los dos hermanos que forman el grupo, tras recoger el gramófono dorado durante una ceremonia previa a la 59 edición de los premios Grammy, celebrada en el Teatro Microsoft de Los Ángeles (California), donde se dan a conocer los ganadores en 75 de las 84 categorías existentes.

"Esto significa mucho para nosotros. El beso al que se refiere el título del disco es para nuestro padre, que murió. Estamos orgullosos de ser méxico-americanos. Esto es para todos los hispanos de este país y para todas las minorías. Estamos con ustedes", manifestó la cantante.

Jesse & Joy poseen también seis premios Grammy Latino.

Durante esa gala previa también destacaron los trofeos a Beyoncé al mejor video musical, por "Formation", y los reconocimientos a The Beatles y Bob Dylan.

La celebérrima banda británica fue reconocida con el trofeo al mejor documental musical, por "Eight Days a Week", mientras que el reservado cantautor estadounidense se llevó el premio al mejor álbum histórico, por "The Cutting Edge 1965-1966: The Bootleg Series, Vol. 12 (Collector's Edition)".

Además, la estatuilla al mejor álbum de dance o música electrónica fue para Flume ("Skin").

En el apartado de música latina, Chucho Valdés ("Tribute to Irakere: Live in Margiac") ganó el trofeo al mejor álbum de jazz latino, en tanto que iLe ("Ilevitable") se llevó el gato al agua en la categoría de mejor álbum de rock latino/urbano o alternativo.

Asimismo, Vicente Fernández ("Un azteca en el azteca, vol. 1 (en vivo)" triunfó en el campo de mejor álbum de regional mexicana y José Lugo y Guasábara Combo ("¿Dónde están?") hicieron lo propio en la categoría de mejor álbum latino tropical.

Instantes antes, el artista británico David Bowie, fallecido en enero de 2016, se hizo con los primeros premios Grammy musicales de su carrera.

Bowie se impuso en las categorías de mejor diseño de empaque (galardón compartido con el director artístico Jonathan Barnbrook) y a la mejor ingeniería de sonido (junto a Tom Elmhirst, Kevin Killen, Tony Visconti y Joe LaPorta), ambos por su último disco, "Blackstar".

El rockero británico previamente había conseguido en 1984 un Grammy al mejor video en formato corto, por "Jazzin' for Blue Jean", pero nunca había sido galardonado en categorías musicales pese a su extensa carrera.

Durante esa ceremonia previa se anunciaron las victorias del maestro John Williams a la mejor banda sonora para un medio visual, por "Star Wars: The Force Awakens", y de Justin Timberlake (junto a Max Martin y Shellback) a la mejor canción escrita para un medio visual, por "Can't Stop the Feeling".

La 59 edición de los Grammy, que contará con James Corden como maestro de ceremonias, arrancará a las 17.00 hora local (01.00 GMT del lunes) y será emitida en directo por la cadena CBS.