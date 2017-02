Nishikori: "El Argentina Open no va a ser un torneo fácil"

El tenista japonés Kei Nishikori, número cinco de la clasificación de la ATP, dijo este lunes en una entrevista con Efe que el Argentina Open ATP 250 que se disputa en Buenos Aires "no va a ser un torneo fácil".

Nishikori debutará este miércoles ante el ganador del cruce entre los argentinos Diego Schwartzman, número 50 del mundo, y Facundo Bagnis, número 78.

"Me siento muy bien, tuve grandes prácticas estos días. Desafortunadamente estuvo lloviendo, pero voy a estar listo para el partido del miércoles", dijo Nishikori, que este lunes debió entrenarse en una pista cubierta con el español David Ferrer, número 27 del mundo, por las lluvias que cayeron sobre Buenos Aires.

"Él (Ferrer) es uno de los candidatos, sin duda. Tiene una gran experiencia, hace tiempo que está en el circuito, pero creo también que todos los sudamericanos van a ser difíciles porque les encanta jugar en tierra batida. También están los españoles. No va a ser un torneo fácil", sostuvo el japonés de 27 años.

Nishikori jugará el Abierto de Buenos Aires por segunda vez, tras ser eliminado en cuartos de final de la edición de 2012 por el suizo Stan Wawrinka.

"Estoy disfrutando estar aquí. Me encanta jugar en tierra batida. Jugué hace cinco años aquí y estoy feliz de volver. Además mi entrenador (Dante Bottini) es de aquí y conoce un montón de cosas para hacer, estoy disfrutando mucho esta semana", aseguró.

Nishikori es el único tenista entre los 20 mejores del mundo que disputará el torneo argentino, que tiene como otros principales candidatos al uruguayo Pablo Cuevas, número 22, a Ferrer, 27, al italiano Fabio Fognini, 43, a los españoles Albert Ramos, 26, y Pablo Carreños, 25, y al argentino Federico Delbonis, 45.

"No me importa (ser el mejor en la clasificación), no miro esas cosas. Solo intento jugar un partido a la vez y no me importa a quien enfrente, intento jugar al 100% de mi tenis", explicó.

El que estará ausente en la edición de este año, que entrega 546.680 dólares en premios, será el austríaco Dominic Thiem, número 8 del mundo y campeón en 2016, que jugará el torneo de Rotterdam.

Thiem rompió la hegemonía española en Buenos Aires, donde se consagraron Tommy Robredo en 2009, Juan Ferrero en 2010, Nicolás Almagro en 2011, Ferrer en 2012, 2013 y 2014 y Rafael Nadal en 2015.

Nishikori dijo que viene de sufrir una "dura derrota" ante el suizo Roger Federer, 9, en los octavos de final del Abierto de Australia y que por eso espera obtener "un buen resultado" tanto en el Argentina Open como en el Río Open, que se juega en Río de Janeiro del 20 al 26 de febrero.

Respecto a su objetivo para el resto de la temporada, el mejor tenista japonés de la historia dijo que tiene como meta para este 2017 "llegar al Masters de Londres". EFE.

