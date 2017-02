Ferrer: Tengo que mejorar mi ránking, quiero estar entre los 15 o 20 primeros

El tenista español David Ferrer, número 27 de la clasificación de la ATP, dijo este lunes, en una entrevista con Efe, que su objetivo es finalizar el año "entre los 15 o 20" mejores del mundo y que está "contento por volver a Buenos Aires", donde esta semana debuta en el Argentina Open ATP 250.

Buenos Aires, 13 feb (EFE).- El tenista español David Ferrer, número 27 de la clasificación de la ATP, dijo este lunes, en una entrevista con Efe, que su objetivo es finalizar el año "entre los 15 o 20" mejores del mundo y que está "contento por volver a Buenos Aires", donde esta semana debuta en el Argentina Open ATP 250.

"Estoy contento por volver a Argentina y a Buenos Aires. Por la lluvia hubo un par de días que no pude entrenarme, pero estoy tranquilo. Tengo tiempo hasta el miércoles o jueves que empezaré a jugar", sostuvo Ferrer.

El español, campeón del certamen en 2012, 2013 y 2014, dijo que aspira a "hacer un buen torneo" y que por el momento sólo piensa en el primer partido, que será ante el argentino Carlos Berlocq, número 77 del mundo, o un rival que surja de la clasificación.

Por las lluvias que cayeron sobre Buenos Aires este lunes Ferrer se entrenó en unas pistas cubiertas del barrio porteño de Palermo.

Su rival fue el japonés Kei Nishikori, número 5, que junto a Ferrer y el uruguayo Pablo Cuevas, número 22, son los principales candidatos a ganar el Argentina Open.

Sin embargo, el español dijo que "siempre puede haber sorpresas" y señaló que en este torneo hay "otros muy buenos jugadores", como el italiano Fabio Fognini, número 43, y los españoles Albert Ramos, 26, y Pablo Carreños, 25.

El que estará ausente en la edición de este año será el austríaco Dominic Thiem, número 8 del mundo y campeón en 2016, que jugará el torneo de Rotterdam.

Thiem rompió la hegemonía española en Buenos Aires, donde se consagraron Robredo en 2009, Juan Ferrero en 2010, Nicolás Almagro en 2011, Ferrer en 2012, 2013 y 2014 y Rafael Nadal en 2015.

Ferrer, máximo campeón en la historia del ATP de Buenos Aires, sostuvo que siente mucho cariño por parte del público argentino y que eso lo "anima" y "alegra".

"Siempre que te sientes querido en un sitio estás más contento y más a gusto. Siempre que vine acá he sentido eso y ahora siento eso. No me genera una presión extra", explicó.

Respecto a sus objetivos para el resto del año, dijo que tiene que "mejorar" su puesto en la clasificación de la ATP porque se fue "para atrás".

"Estar entre los 15 o 20 primeros es mi objetivo, o lo que me gustaría", aseguró.

Además, dijo que lo alegró "mucho" que Argentina ganara a finales de 2016 la Copa Davis por primera vez en su historia porque era como "una espina clavada".

"Hace muchos años que la buscaban. A veces las cosas suceden cuando menos te lo esperas, me alegré mucho por los jugadores y por el país", sostuvo.

Ferrer, de 34 años, dijo que jugar la Copa Davis con España es "una motivación" pero que por su "cuerpo" este año tendrá que "dosificar" el esfuerzo.

El Argentina Open será el segundo torneo del español en lo que va del 2017, tras ser eliminado en tercera ronda del Abierto de Australia. EFE.

sam/rgm/jl