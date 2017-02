Ayala: "El Barcelona de Guardiola es el mejor equipo que vi en mi vida"

El exzaguero argentino Roberto Ayala dijo este lunes que el Barcelona de (Pep) Guardiola fue el mejor equipo que vio en su vida pero que "ha hecho mal" porque "ahora muchos defensores quieren salir jugando" y olvidan que su principal objetivo es evitar encajar goles.

También denunció que el Valencia compró jugadores "con sobreprecios" cuando él era director deportivo (entre 2013 y 2015) y que por eso renunció a su cargo.

"El Barcelona de Guardiola es el mejor equipo que vi en mi vida, pero en cierto modo ha hecho mal. Ahora muchos defensores quieren salir jugando como si estuvieran en el Barcelona, y no, no se puede", dijo Ayala en una entrevista publicada este lunes por el diario La Nación.

El exjugador del Valencia, del Villareal y del Zaragoza sostuvo que el principal objetivo de los zagueros centrales es "defender y dar seguridad" y también señaló que los defensas laterales "no deben perder de vista que primero son defensores".

Ayala, de 43 años, explicó que dimitió como director deportivo del Valencia porque vio "cosas que no estaban bien".

"Había un triángulo peligroso entre el dueño (Peter Lim), el entrenador (Nuno Espírito Santo) y (Jorge) Mendes, el representante. Un triángulo que no iba a ayudar al club. Compraron con sobreprecios y yo no podía compartir ese estilo de gestión", sostuvo.

El zaguero que disputó con Argentina los Mundiales de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 se refirió también al nivel de los actuales defensas centrales de la Albiceleste, Ramiro Funes Mori y Nicolás Otamendi, y dijo que "se han ganado el puesto a base de rendimiento y solidez".

"A Nico lo llevamos nosotros a Valencia y tuvo un año increíble. Funes Mori me sorprendió porque superó las sospechas y fue figura, pilar de River y ahora está en la Premier League. Y cuando tuvo la oportunidad en la selección, no le pesó", sostuvo.

"De los centrales no me interesa tanto que salgan con la pelota dominada, a mí los centrales me tienen que dar seguridad. Al central lo mido por si sabe jugar un mano a mano en zonas complicadas, cómo se maneja con los espacios, la capacidad de mando para cargarse a su defensa", explicó.

Ayala, que se retiró en diciembre de 2010 en el Racing Club, dijo que Lionel Messi, con quien jugó el Mundial de Alemania 2006, "es un líder futbolístico" y confesó que si él "jugara en esta selección levantaría la cabeza y lo que haría sería buscarlo a él".

"Te das cuenta en gestos de que ha madurado muchísimo. Él ya tomó ese rol (de líder). No sé cómo se desenvolverá en el grupo, pero me imagino que todos estarán pendientes de lo que hace o lo que dice. Él tiene su carácter y su forma de ser y no podemos pedirle que sea Diego (Maradona). No es Diego, es él", agregó. EFE.