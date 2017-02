Xavi dice que es "un espectáculo" ver al Barça y que la MSN es una "pasada"

Xavi Hernández, excapitán del Barcelona, aseguró que es "un espectáculo" ver jugar al conjunto azulgrana y ensalzó al tridente ofensivo, la MSN, a la que calificó de "una pasada".

En una entrevista para LaLiga, el embajador de la misma, actualmente en el fútbol catarí, afirmó que Leo Messi, Luis Suárez y Neymar "están entre los cinco mejores delantero del mundo".

"Para mí Messi es el mejor futbolista del mundo y de la historia y encima tiene relación de amistad con Neymar y Suárez. Para el barcelonismo y el Barcelona es la mejor noticia que puede haber. Los ves jugar y uno disfruta. Marcan la diferencia, se buscan, generan ocasiones de gol infinitas durante todo un partido", dijo.

"Es un espectáculo ver al Barcelona cómo juega al fútbol en equipo, pero sobre todo a nivel individual las tres bestias que tiene arriba es una pasada", aseguró Xavi.

El centrocampista catalán volvió a revivir el día de su despedida del Camp Nou: "Maravilloso, fue increíble. Evidentemente tenía un punto de nostalgia, pero la felicidad era completa".

Xavi indicó que tuvo la "sensación de haber hecho bien los deberes de alguna manera, de haber hecho historia con mi club, de haber podido ganar todos los títulos posibles con varias generaciones de futbolistas y la sensación era que había disfrutado, me lo había pasado bien jugando al fútbol al máximo nivel, finales de Champions, de copa, habiendo ganado muchas ligas, eurocopas, mundiales etc, trasladado también a la selección, lo que he disfrutado es un orgullo para mí", relató.

Xavi insistió, como otras veces, en que son "alumnos de la escuela que creó Johan Cruyff, que vino hace 20-30 años atrás". "En Lo que creo que tenemos ventaja respecto a los otros equipos del mundo es la idea, esa filosofía, ese ADN que implantó Cruyff es innegociable en Can Barça, y por ahí creo que en los últimos 10-15-20 años han dado sus frutos. Johan Cruyff es la persona más influyente de la historia reciente del fútbol mundial y, cómo no, del Barça", manifestó.

Xavi está disfrutando de su nueva etapa en Catar, donde está cumpliendo un "proyecto ilusionante" para él, en el que está colaborando con el fútbol local y también le está permitiendo formarse como entrenador.

Y es que uno de sus objetivos es "trabajar para el Barcelona en el futuro" porque se ve "más encaminado en los banquillos que no en los despachos".

Así mismo, comentó que para él es un "orgullo" y un "privilegio" estar en la relación de embajadores de LaLiga, que considera la "mejor competición" del mundo.