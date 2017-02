Lucas Eguibar: "La medalla en el Mundial la tengo pendiente"

El español Lucas Eguibar, campeón de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard en 2015, encara la cuenta atrás hacia los Mundiales de Sierra Nevada (Granada) con ilusión y confianza renovadas tras haber pisado el podio el pasado sábado en la estación alemana de Feldberg.

El 'rider' vasco fue segundo en la prueba correspondiente a la Copa del Mundo de la disciplina, lo que le lleva a asegurar que sus aspiraciones serán "las máximas" en la cita mundialista de snowboard (tabla de nieve) y freestyle (esquí libre) que se celebrará en suelo español entre el 8 y el 19 de marzo.

"Tengo ganas de estar delante del público español. El año pasado en Baqueira fue precioso, la gente nos animó de una manera increíble y tengo ganas de volver a sentir lo mismo", comentó Eguibar este lunes durante su visita a la sede central de EFE en Madrid.

Ambicioso y competitivo, el donostiarra rechaza ponerse límites. "Me faltan muchas cosas por ganar y la medalla en el Mundial la tengo pendiente", recalcó.

Sosteniendo entre sus manos el trofeo que le acredita como subcampeón de la prueba de la Copa del Mundo de Feldberg, Lucas Eguibar explicó que su motivación "está por las nubes" después de su brillante actuación en Alemania, donde la 'foto finish' le entregó el triunfo al francés Pierre Vaultier.

"Es una pena que las carreras anteriores no hayan ido tan bien como esta", analizó Eguibar, "pero sé que el trabajo está siendo bueno". "El sábado lo hice muy bien y eso me permite ver que sigo estando entre los mejores. Este año no hemos empezado como queríamos, pero ahora vamos hacia arriba, subiendo", agregó.

Consciente de sus cualidades y de sus opciones de éxito, Lucas Eguibar adelantó que todavía aguarda "un primer puesto".

El vasco celebró asimismo la presencia en la final a cuatro del ceutí Regino Hernández. "Es muy positivo que estemos dos españoles en la final. Dos entre los cuatro primeros es un resultado muy positivo, que nunca se había conseguido en snowboard. Nos da muchos ánimos para seguir", valoró.

Lucas Eguibar regresará unos días a San Sebastián "para descansar y volver a coger la forma física después de tantos viajes y tantas horas en furgoneta". "Después, vamos a ir unos días a Sierra Nevada a probar la nieve y entrenaremos un par de días; luego tenemos la carrera de La Molina y ya el Campeonato del Mundo", dijo.

En esa cita mundialista, la principal competición del curso, Eguibar se propone conquistar más adeptos para el snowboard.

"Este Mundial debe servir para decirle a la gente que hay nieve en España y que hay estaciones que están apoyando los deportes de invierno. Tenemos que hacer ver a la gente que los españoles podemos estar entre los mejores del mundo", sentenció.