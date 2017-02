Digne encara la eliminatoria frente al PSG sin ánimo de revancha

El lateral francés del Barcelona Lucas Digne afronta el duelo de este martes correspondiente a los octavos de la Liga de Campeones ante su exequipo, el París Saint-Germain (PSG), sin ánimo particular de revancha, ya que no tiene "nada que demostrar", según declaró al diario "Le Parisien".

"Se me hará raro cruzarme con mis antiguos compañeros de equipo (...) Pero no tengo sentimiento de revancha hacia el PSG, ¿por qué iba a tenerlo?. He ganado títulos en París y ahora estoy en el club más grande del mundo. No tengo nada que demostrar", comentó.

Digne consideró que desde su llegada a Barcelona ha progresado sobre todo defensivamente, porque, como su nuevo equipo es tan ofensivo, a menudo la zaga tiene que encarar a los atacantes en uno contra uno.

También desde el punto de vista ofensivo, a su juicio, ha mejorado: "Todos los centros deben ser a ras de suelo, queremos dar siempre el balón al pie. Son cosas muy diferentes a otros clubes, donde se busca primero centrar fuerte y hacia adelante".

Para Digne, el PSG ha evolucionado con Unai Emery como entrenador, ya que "sigue siendo un equipo de posesión, pero tácticamente están más organizados y más agrupados que antes".

El francés, que apostó por su equipo como vencedor de la Liga de Campeones, destacó el buen ambiente en el vestuario culé y la "muy buena" relación que mantiene con su competidor por un puesto, Jordi Alba, "un gran tipo, uno de los que me son más cercanos".