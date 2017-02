Lorenzi cree que pudo haber sacado mejor en un par de juegos determinantes

El italiano Paolo Lorenzi dijo hoy tras la final del ATP 250 Ecuador Open que perdió ante el dominicano Víctor Estrella que si hubiera sacado mejor en un par de juegos "el partido podría haber terminado antes".

"Creo que fue un partido muy duro", declaró el italiano quien, pese a que su servicio fue determinante en el desarrollo del choque, comentó que en uno de los juegos decisivos su saque no fue el esperado.

Consideró algo normal esas dificultades con el servicio.

"El problema es que en ese 'game' no me ayudó. Es normal, me ayudó durante todo el partido, no ahí. Creo que si llego a sacar dos 'games' más bien, el partido podía terminar antes".

Pese a la derrota, Lorenzi dijo que se siente feliz por el torneo jugado. "Creo que jugué un bonito partido. Estoy feliz por eso", señaló, e indicó que cualquiera de los dos jugadores pudo haber sido campeón, dada la igualdad del choque.

En el segundo set, el italiano cree que tuvo la oportunidad de imponerse, pero Estrella "empezó a jugar muy bien" y, por otro lado, estimó que al final estaba un poco más cansado que su rival.

Lorenzi, quien tiene en miras jugar campeonatos en Buenos Aires, Río de Janeiro y Acapulco, entre otros, está seguro de que participará en el Open de Ecuador el próximo año.