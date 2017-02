Adele se impone a Beyoncé y arrasa en los Grammy 2017 con 5 premios por su álbum "25"

Getty Images

Adele fue la gran ganadora de la noche de los Grammy.

Y la gran ganadora del año en los Grammy 2017 es... Adele.

La británica se llevó los 5 premios a los que estaba nominada y tres de los más importantes galardones : mejor álbum por "25", y grabación y canción del año por Hello .

Adele se convierte así en la primera artista que gana estos tres premios en una misma edición en dos años distintos: en 2012 con "21" y ahora con "25".

Además, ella y Taylor Swift son las dos únicas mujeres con dos premios a mejor álbum del año.

Cara a cara con Beyoncé

La 59ª edición de los Grammy, los premios que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de EE.UU., se planteó como un cara a cara entre la británica Adele y la estadounidense Beyoncé.

Tanto es así que Adele, al recoger el premio al mejor álbum del año, dedicó gran parte de su discurso a elogiar a Beyoncé y su álbum Lemonade .

AP

Beyoncé recibió con emoción los elogios de Adele.

"Eres nuestra luz. Tu trabajo Lemonade es monumental, tan monumental, tan bien pensado, tan bonito", expresó Adele con la voz quebrada.

"Nos dejaste ver una parte de ti que no siempre dejas ver" , agregó, antes de decirle "te amo".

Beyoncé terminó ganando dos premios (mejor álbum de música urbana por Lemonade y mejor video musical por Formation ) de las nueve nominaciones que tenía.

Pese a esta decepción, la estrella de Beyoncé brilló y dejó para el recuerdo una actuación memorable con un fascinante despliegue de vestuario y una coreografía con una veintena de bailarines .

Embarazada con gemelos, Beyoncé ofreció un espectáculo ambicioso y complejo en el que interpretó sus canciones Love Drought y Sandcastles , centradas en la idea del renacimiento, la regeneración y la sanación.

Getty Images

Beyoncé realizó un show con numerosas bailarinas cuyo eje fue la maternidad.

Pero la noche no fue sólo de Adele y Beyoncé.

No se puede dejar de lado todo el talento y creatividad que se citó este domingo en el Staples Center de Los Ángeles

La presentación de James Corden, conductor de The Late Late Show , le dio un toque de comedia a la gala con momentos estelares , como la recreación de su ya famoso Carpool Karaoke en el que invita a distintos artistas a cantar con él.

Reuters

El conductor James Corden llevó a cabo una entretenida y graciosa presentación de la ceremonia.

Principales ganadores

Estos fueron los premios más destacados de los Grammy 2017:

Álbum del año : "25", de Adele

Grabación del año : Hello , de Adele

Canción del año : Hello , de Adele

AP

La cantante británica Adele abrió la ceremonia de los Grammy con su éxito "Hello"

Mejor artista revelación : Chance The Rapper

Mejor actuación individual de pop : Hello , de Adele

Mejor actuación de pop de dúo o grupo : Stressed Out , de Twenty One Pilots

Mejor álbum vocal de pop : "25", de Adele

Mejor canción de rock : Blackstar de David Bowie

Mejor actuación de rock : Blackstar , de David Bowie

Getty Images

Chance the Rapper fue uno de los ganadores de la velada con 3 galardones, entre ellos el de artista revelación.

Mejor álbum de música urbana contemporánea : Lemonade , de Beyoncé

Mejor video musical : Formation , de Beyoncé

Mejor álbum de rap : Coloring Book de Chance The Rapper

Mejor álbum de latin jazz : Tribute to Irakere , de Chucho Valdés

Mejor álbum de pop latino : "Un besito más", de Jesse & Joy

Mejor grabación de música dance : Don't let me down , The Chainsmokers ft. Days

Mejor actuación de música metal : Dystopia , de Megadeth

(La lista completa de los 84 galardones se puede revisar en la página oficial de los Grammy: www.grammy.com).

AP

Beyoncé ganó dos Grammy, de nueve nominaciones que tenía.

Altibajos en la ceremonia

Adele abrió la ceremonia con su exitoso Hello y a partir de ahí, las primeras actuaciones sobre el escenario fueron impecables.

Sin embargo, explica la corresponsal de BBC Mundo en Los Ángeles, Beatriz Díez, más adelante en la gala hubo algunos sobresaltos.

Adele, por ejemplo, no pudo contener su malestar al comenzar fuera de tono uno de los temas musicales del recientemente fallecido George Michael que cantó como homenaje al cantante británico.

La artista británica se detuvo y volvió a empezar la canción para terminar visiblemente emocionada.

Mas tarde, en el dúo entre Lady Gaga y Metallica, los problemas de sonido hicieron que el cantante de la banda de rock tuviera que usar el mismo micrófono que Lady Gaga. Al final de la actuación, James Hetfield lanzó enfadado su guitarra.

Reuters

Lady Gaga y Metallica, sobre un escenario en llamas y algunos problemas de sonido.

También hubo momentos cómicos, como el vestuario de los integrantes de Twenty One Pilots al recoger su Grammy como mejor actuación de dúo o grupo de pop.

Tyler Joseph y Josh Dun aparecieron en ropa interior. El primero de ellos explicó por qué.

"Cuando veíamos la gala de los Grammy con los amigos hace años nos dimos cuenta de que solíamos estar en ropa interior", contó Joseph.

"Josh se giró hacia mí y me dijo: "¿Sabes? Si algún día llegamos a los Grammy, si alguna vez ganamos un premio, deberíamos recibirlo así mismo".

Menos alusiones políticas

En una noche en que hubo menos menciones a la situación política de lo que se anticipaba, el grupo A Tribe Called Quest ofreció una vibrante actuación con personas representando a inmigrantes sobre el escenario.

Getty Images

Los ganadores del premio a mejor actuación de dúo de pop recogieron el premio en calzoncillos.

Al final. su cantante exclamó "Resistan resistan, resistan" , en una referencia a la resistencia a la que llaman quienes se oponen al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Otro momento, aunque más sutil, fue la aparición de una imagen detrás de Katy Perry en la que se leía el comienzo de la Constitución de EE.UU.

David Bowie

El fallecido músico británico de rock, David Bowie, ganó las cinco categorías en las que fue nominado en la ceremonia de premiación anual de los Grammys.

Reuters

David Bowie se llevó cinco premios en los que estaba nominado.

Bowie, quien murió de cáncer el año pasado, ganó premios por su último álbum, Blackstar , incluyendo la mejor canción de rock y el mejor actuación de rock.

Blackstar salió a la venta sólo dos días antes de su muerte.

Emotivos homenajes

Los organizadores de la ceremonia se vieron ante el desafío de honrar homenaje a todos los artistas que nos dejaron el año pasado sin convertir la gala en un evento triste alejado de su esencia de celebración.

Así, se centraron en dos de ellos: Prince y George Michael , dedicando también un tributo general al resto de celebridades en una sucesión de imágenes de recuerdo.

Getty Images

La actuación de Bruno Mars en recuerdo de Prince fue aclamada con una ovación.

En el homenaje a George Michael destaco la ya mencionada intervención de Adele, que más tarde se disculpó por su error.

En cuanto a Prince, The Time y Bruno Mars hicieron bailar a los asistentes al tiempo que declaraban su admiración por el cantante de Minneapolis, fallecido el 21 de abril de 2016.