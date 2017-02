No podrán encontrar pruebas de dineros de Odebrecht en mí campaña: Santos

El presidente Juan Manuel Santos en entrevista con Yamit Amat para el Tiempo, afirmó que cree que no existe la prueba de recepción de dineros de la multinacional brasilera Ordenrecht a su campaña para la reelección en el 2014, que no la han encontrado y que no la podrán encontrar porque no existe.

Santos respondió luego que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, declaró que no existe prueba de recepción de estos dineros a su campaña.

El Jefe de Estado dijo que también confía en el gerente de la campaña, Roberto Prieto, quien propuso que iniciativa suya que no recibiera ninguna contribución del sector privado y que fuera solo con la reposición de votos como ordena la ley y así fue reportada al Consejo Nacional Electoral.

En cuanto al futuro del proyecto de Ruta del Sol sector 2, Santos afirmó en la entrevista que procederá a liquidar el contrato y abrir una nueva licitación, así como procurar que en el entre tanto el Invias siga la construcción de la carretera para que no se retrase la obra.

El presidente Juan Manuel Santos, hizo una radiografía de cómo ve al país para este 2017 y manifestó que ya no hay incertidumbre, no hay fenómeno de El Niño, se reactivó la paz, no hay incertidumbre, bajará la inflación se espera también que bajen las tasas de interés para que haya más consumo.

Reiteró que será el sector de obras civiles será el líder este año, con un crecimiento del 8 por ciento. Una quinta parte de las obras de Cuarta Generación de Concesiones se hará este año.

Señaló, que es el programa de infraestructura el más ambicioso de "nuestra historia y este año entra en plena marchar. Esto traerá empleo, harpa crecer la industria del cemento, del asfalto, la maquinaria y las siderúrgicas.

En cuanto al tema de la paz a la pregunta de Yamid, de que tan sería siente la posición del ELN en esta nueva etapa de diálogo que ha comenzado en Quito, respondió que confía que el ELN, tenga la voluntad para avanzar en la etapa pública del proceso.

Manifestó el Mandatario que espera que ellos entiendan la oportunidad que tienen de dejar las armas y entrar a la vida civil, sin embargo afirmó que le ha pedido al equipo negociador que avance si prisa, pero con pausa, hacia un acuerdo de paz con el grupo guerrillero.

El presidente Santos, dijo que cese al fuego unilateral ayudaría mucho aclimatar el proceso y afirmó que a diferencia de lo que paso con las Farc, no están cerrados a negociar un cese del fuego y de hostilidades bilateral, siempre y cuando las condiciones sean adecuadas.