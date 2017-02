ANI analizará con jurídica de Presidencia los caminos a seguir en Ruta del Sol II

El Gobierno solicitará esta semana al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que aclare la medida cautelar que suspendió la ejecución del contrato de la Ruta del Sol II que ejecuta la compañía brasilera Odebrecht envuelta en un escándalo de sobornos en Colombia.

Esta medida se toma a partir de la Acción Popular instaurada por la Procuraduría General que pretendía dejar sin efectos el contrato, las adiciones y otros sí, firmados entre el INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria Ruta del Sol II, suspendió de forma provisional los efectos de ese contrato hasta tanto no se falle de fondo o se resuelva por parte del Tribunal de Arbitramento la petición de nulidad del contrato.

El Tribunal también le ordenó al presidente Santos que designe, según su competencia, la autoridad que tendrá que asumir la responsabilidad de continuar con la ejecución de la obra. Santos afirmó en una entrevista para el Tiempo que se procederá a liquidar el contrato y abrir una nueva licitación, así como procurar que en el entre tanto el Invias siga la construcción de la carretera para que no se retrase la obra.

Sin embargo Caracol Radio conoció, que en el encuentro que tendrán los expertos de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, con Jurídica de Presidencia, se analizarán las implicaciones que tiene la determinación para establecer los caminos a seguir, luego que el Invias están listo para asumir las obras que tiene la ruta del Sol sector II, pero se espera también la aclaración de la medida del Tribunal.

"Hemos trabajado para no dejar las obras en la vía suspendidas, para no dejarla al Garate, pero no podemos entrar a laborar hasta que no se aclare la medida, salvo si se presenta un derrumbe podemos actuar", dijo la fuente del Instituto Nacional de Vías.

Agregó, "nosotros esperábamos que el Tribunal declararía la nulidad del contrato, estábamos listos a la operación de los peajes y una operación de un traslado presupuestal para una licitación de obra pública, pero con la suspensión del contrato quedamos en el limbo".

También la fuente precisó que esperan conocer la aclaración del fallo para determinar quien cobra los siete peajes que hasta el momento siguen operando, cinco en la vía que va desde el Korán en Cundinamarca y hasta San Roque en Cesar y los otros dos peajes entre Ocaña y Gamarra, que recaudan anualmente $150.000 millones de pesos anuales.