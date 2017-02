La polémica sobre la esclavitud que llevó a la Universidad de Yale a cambiar el nombre de uno de sus colegios

AP

Calhoun College recuerda a un exvicepresidente de EE.UU., John C. Calhoun, que fue un ardiente defensor de la supremacía blanca y de la esclavitud.

Tras años de debate, controversia y protestas, la prestigiosa Universidad de Yale en Connecticut, Estados Unidos, anunció que cambiará el nombre de uno de sus colegios.

El "Colegio Calhoun" , un colegio residencial, honrará en el futuro a una de las pioneras de la ciencia de la computación, Grace Hopper .

El edificio rendía tributo a un exalumno de Yale, John C. Calhoun, exsenador de Carolina del Norte, exvicepresidente de Estados Unidos entre 1825 y 1832 y un ardiente defensor de la esclavitud .

El anuncio de la universidad tuvo lugar tras años de controversia.

En 2015 se registraron manifestaciones en el campus de la universidad para exigir un cambio de nombre.

Estudiantes de leyes de la universidad hicieron circular además una petici ón online pidiendo que se eliminara la referencia a Calhoun.

Y esta semana cuatro personas fueron arrestadas por protestar por el mismo motivo bloqueando el tráfico.

El colegio llevará en el futuro el nombre de Grace Hopper, matemática y pionera de la computación.

Vitrales "ofensivos"

El año pasado una trabajadora negra de los comedores de Yale, Corey Menafree , usó una escoba para romper vitrales del colegio con representaciones de esclavos . Menafree describió los vitrales como '"ofensivos".

Posteriormente se retiraron los cargos criminales contra la trabajadora y la universidad volvió a contrarla.

Por su parte, el presidente de la universidad, Peter Salovey , había dicho en abril que a pesar de las protestas mantendría el nombre Calhoun. Pero en agosto nombró un panel de expertos para debatir el tema.

"Tenemos resistencia a renombrar edificios en este campus. Todo este tiempo me ha preocupado y me sigue preocupando que no hagamos cosas que intenten borrar la historia. Así que los cambios de nombres seguirán siendo una excepción", dijo Salovey tras anunciarse el cambio de nombre.

Cuatro personas fueron arrestadas este mes por protestar bloqueando el tráfico para exigir un cambio en el nombre de Calhoun College.

El presidente de Yale afirmó que la decisión de renombrar el colegio se basó en que el legado de Calhoun era " contrario a los valores y la misión de la universidad ".

" John C. Calhoun. Defensor de la supremac ía blanca. Defensor ardiente de la esclavitud como un bien positivo. Alguien cuyas opiniones se endurecieron a lo largo de su vida y que murió básicamente criticando la Declaración de la Independencia y su énfasis en que todos los hombres son creados iguales", señaló Salovey.

Pionera

La científica y exalumna cuyo nombre llevará el colegio, Grace Hopper, obtuvo en Yale un doctorado en matemáticas en 1930 y otro en física matem ática e n 1934 .

Luego de enseñar matemáticas en Vassar College, un instituto en Nueva York, Hopper ingresó a la Armada estadounidense donde obtuvo el grado de contraalmirante y "usó sus conocimientos de matemáticas para combatir el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial", según un comunicado de la universidad.

Hopper integró en Harvard el equipo de informática dirigido por el comandante Howard Aiken y fue la primera programadora que utilizó el Harvard Mark I, la primera computadora electromec ánica , construida por IBM y enviada a Harvard en 1944 y que tenía cerca de 800 km de cable.

Grace Hopper en 1986, cuando tenía cerca de 80 años. Hopper inició su carrera militar en plena Segunda Guerra Mundial y tuvo el rango de contraalmirante.

Un lenguaje de programación creado por Hopper es considerado predecesor del lenguaje COBOL , acrónimo de Common Business-Oriented Language , Lenguaje Común Orientado a Negocios, creado en la década del 50 con el objetivo de hallar un lenguaje de programación universal y que estuviera orientado principalmente a los negocios.

Hopper se jubiló de la Armada a los 79 años y falleció en 1992 con 85 años.

El año pasado el expresidente Barack Obama le concedió en forma póstuma el mayor galardón otorgado a civiles en Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad .

"No basta"

El presidente de Yale dijo que a pesar del cambio de nombre en el colegio, no se retirarán del campus otras referencias a Calhoun , incluyendo grabados y una estatua en un torre denominada Harkness Tower.

Para algunos exalumnos, renombrar el colegio no es suficiente.

Chris Rabb, educador, diputado estatal en Pensilvania y exalumno de Yale, fundó una red de exalumnos negros de la universidad.

Cuando Rabb vivía en el colegio Calhoun, él mismo realizó una campaña para que se retirara un vitral donde podía verse a un esclavo encadenado arrodillado frente a Calhoun.

Rabb dijo a la agencia Associated Press que no basta con cambiar el nombre del colegio "de una mala persona a una buena persona" .

"Este cambio no hace nada por avanzar hacia una reconciliación en vista no sólo del legado de Calhoun, sino de las asociaciones de Yale con la esclavitud".

Varias universidades e institutos establecidos en los siglos 18 y 19 en Estados Unidos tienen algún tipo de asociación con la esclavitud.

Algunos de los presidentes de Yale en esa época tuvieron esclavos y familias adineradas que poseían esclavos hicieron donaciones importantes a la universidad .

Legados controvertidos

Otras universidades han enfrentado polémicas similares.

El año pasado la escuela de leyes de Harvard anunció luego de continuas protestas que cambiaría su sello oficial, que incorporaba el escudo de armas de la familia de Isaac Royall .

El sello reconocía la donación de Royall, que permitió la fundación de la escuela de leyes, y quien fue descrito por un profesor visitante de Harvard como "un dueño de esclavos brutal ".

El profesor, Daniel R. Coquillette, dijo que sin embargo que no estaba de acuerdo con el cambio de sello.

"Como un historiador, simplemente hay que aceptar la realidad de que esta persona fundó la escuela y decir la verdad al respecto. Cambiar las cosas es actuar como si no hubieran sucedido, y eso es un error ", señaló Coquillette.

Harvard también enfrentó protestas por el uso de emblemas con vínculos a la esclavitud y por el uso del título "master" para los directores de las residencias.

Otra polémica tanto en Harvard como Yale tiene que ver con el uso del término " master " para dirigirse a los directores de las residencias. En el contexto de la esclavitud el término era sinónimo de "amo".

La universidad Vanderbilt trato de cambiar el nombre de una de sus salas, el Memorial de la Confederación , o Confederate Memorial Hall , pero la asociación que pagó por el edificio, Hijas Unidas de la Confederación, llevó a la universidad a juicio y ganó el pleito.

Las universidades Duke y Carolina del Este quitaron el nombre Aycock de sus edificios , en referencia al ex gobernador de Carolina del Norte Charles B. Aycock, un notorio defensor de la supremacía blanca .

Y la Universidad Lee en Virginia retiró banderas confederadas de la capilla en la que está enterrado Robert E. Lee, el general estadounidense que encabezó los ejércitos de los Estados Confederados durante la Guerra de Secesión, que tuvo lugar entre 1861 y 1865.