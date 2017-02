Turquía dice que sus tropas luchan ya en el centro de Al Bab

Las tropas turcas ya han entrado en el centro de la ciudad de Al Bab, en el noroeste de Siria, donde siguen combatiendo contra las milicias del Estado Islámico (EI), afirmó hoy el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

"En estos momentos, el Ejército Libre de Siria (ELS, aliado con Turquía) tiene rodeado a Al Bab por los cuatro costados. Nuestras fuerzas han llegado hasta el centro. El punto más importante es la colina del hospital; se ha tomado ya y estamos entrando hasta el centro", dijo Erdogan durante una rueda de prensa celebrada hoy en Estambul y transmitida en directo por la cadena NTV.

"Ha empezado la fase de que las fuerzas del Estado Islámico abandonen completamente Al Bab; creo que ya solo es cuestión de tiempo", agregó el mandatario.

Las tropas turcas empezaron a sitiar a Al Bab, uno de los bastiones del EI en el noroeste de Siria en diciembre pasado, como parte de la operación "Escudo del Éufrates", iniciada en agosto, para expulsar a la milicia yihadista de la región fronteriza con Turquía.

Pero si a finales de enero, Erdogan había declarado que Al Bab, situada a unos 30 kilómetros al sur de la frontera turca, sería el punto final de la incursión turca en Siria, una postura reiterada aún ayer por el Gobierno turco, hoy el presidente aseguró que se trataba de un "malentendido".

"No es cuestión de pararnos después de tomar Al Bab, no es el destino final. El centro del Estado Islámico no es Al Bab sino Al Raqa. Nuestro objetivo es limpiar una zona de 5.000 kilómetros cuadrados", precisó Erdogan.

Recordó que desde el inicio de la operación en agosto, las tropas turcas ya han expulsado a las milicias yihadistas de ciudades como Yarábulus y Al Rai, entregando el mando en estas localidades a los habitantes locales, y prometió que lo mismo se haría en Al Bab y, después, en Manbech, el siguiente objetivo.

Erdogan precisó que en los últimos días ha hablado tanto con el presidente estadounidense, Donald Trump, como con el director de la CIA, Mike Pompeo, que el viernes visitó Ankara, para compartir con ellos sus planes respecto al papel de Turquía en Siria.

La cúpula castrense turca ha informado hoy de la muerte de otro soldado en los combates de Al Bab, en un enfrentamiento que causó también tres heridos.

Junto con los dos militares fallecidos ayer en combate en el mismo lugar, ya llega a 67 la cifra total de bajas turcas en la operación "Escudo del Éufrates".