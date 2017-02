Lista de ganadores de los premios Bafta 2017

"La La Land", del estadounidense Damien Chazelle, se erigió hoy como la triunfadora de la 70 edición de los premios Bafta del cine británico al ganar cinco galardones, entre ellos los de mejor película, mejor director y actriz protagonista, en una gala que se celebró en el Royal Albert Hall de Londres.

La lista completa de ganadores es la siguiente:

Mejor película: "La La Land".

Mejor director: Damien Chazelle, "La La Land".

Mejor actor: Casey Affleck, "Manchester by the Sea".

Mejor actriz: Emma Stone, "La La Land".

Mejor actor secundario: Dev Patel, "Lion".

Mejor actriz secundaria: Viola Davis, "Fences".

Mejor interprete revelación: Tom Holland.

Mejor guion original: "Manchester by the Sea"

Mejor guion adaptado: "Lion"

Mejor película británica: "I, Daniel Blake", de Ken Loach.

Mejor documental: "13th".

Mejor corto británico: "Home".

Mejor película de animación: "Kubo and the Two Strings".

Mejor corto de animación: "A Love Story".

Mejor película de habla no inglesa: "Son of Saul" (Hungría).

Mejor director, guionista o productor británico novel: "Under the Shadow"

Música original: "La La Land"

Sonido: "Arrival".

Fotografía: "La La Land".

Diseño de vestuario: "Jackie".

Efectos visuales: "The Jungle Book".

Maquillaje y peluquería: "Florence Foster Jenkins".

Montaje: "Hacksaw Ridge".

Diseño de producción: "Fantastic Beasts and Where to Find Them".

Bafta honorario: Mel Brooks.

Bafta a la mayor contribución al cine británico: Curzon.