Emma Stone gana el Bafta a mejor actriz por su papel en "La La Land"

La estadounidense Emma Stone se llevó hoy, en la 70 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, el Bafta a mejor actriz por su papel en el musical "La La Land".

"Es un honor increíble, no tengo palabras. Gracias a los Bafta. Una de las mejores partes de esta noche es poder sentarme con la gente con la que hice este filme: ya somos una gran familia", señaló una emocionada Stone tras recibir el galardón de manos del actor Eddie Redmayne.

"Gracias, Damien (Chazelle, el director) por darme la oportunidad, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Y no me puedo olvidar de Ryan (Gosling), un compañero increíble", agregó.

Stone, que el pasado mes de enero ganó el Globo de Oro a mejor actriz en comedia o musical, se impuso a Amy Adams, por su papel en "Arrival", Emily Blunt ("The Girl on the Train"), Natalie Portman ("Jackie") y Meryl Strepp ("Florence Foster Jenkins").

"No sé si se han dado cuenta, pero mi país y el Reino Unido están pasando por un momento raro, con tendencia a la división. Y en este momento es importante que estemos todos juntos, que celebremos la creatividad y cómo, a través de ellas, podemos atravesar las fronteras y llegar la gente", apuntó la actriz estadounidense.

Stone se llevó el Bafta a la tercera, después de haber sido nominada previamente en las categorías de mejor intérprete revelación (en 2011) y mejor actriz secundaria (en 2013, por "Birdman").