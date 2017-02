La estadounidense Emma Stone se llevó hoy, en la 70 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, el Bafta a mejor actriz por su papel en el musical "La La Land".

Stone, que el pasado mes de enero ganó el Globo de Oro a mejor actriz en comedia o musical, se impuso a Amy Adams, por su papel en "Arrival", Emily Blunt ("The Girl on the Train"), Natalie Portman ("Jackie") y Meryl Strepp ("Florence Foster Jenkins").