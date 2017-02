Damien Chazelle, Bafta al mejor director por "La La Land"

El estadounidense Damien Chazelle ganó hoy, en la 70 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, el Bafta a mejor director por el musical "La La Land".

Chazelle, de 32 años, que hace poco más de un mes se llevó el Globo de Oro en esta misma categoría, se impuso a Tom Ford ("Animales nocturnos"), Kean Loach ("I, Daniel Blake"), Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea") y Dennis Villeneuve ("La llegada").

"Gracias a la Academia británica, es un verdadero honor estar aquí", dijo un emocionado Chazelle tras recibir, de mano del actor Mark Rylance, la 'máscara' dorada.

"No me puedo volver de la gente con la que hice el filme: guionistas, actores, productores, todos. No tengo palabras para decir el honor que fue hacer una película con vosotros", agregó el cineasta.

Este es el primer Bafta con el que se hace Chazelle, quien ya estuvo nominado en 2014 por "Whiplash", pero perdió ante Richard Linklater, director de "Boyhood".