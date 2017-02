"Manchester by the Sea", Bafta a mejor guion original; "Lion", guion adaptado

El filme "Manchester by the Sea", escrito y dirigido por Kenneth Lonergan, ganó hoy el premio Bafta a mejor guion original, mientras que "Lion" recibió el galardón mejor guion adaptado.

El intimista "Manchester by the Sea", que arrancó la gala optando a seis 'máscaras', se impuso en su categoría a "La La Land", "Moonlight", "I, Daniel Blake" y "Hell or High Water".

Por su parte, "Lion", dirigida por Garth Davis y con guión de Luke Davies, que tenía cinco nominaciones en esta 70 edición de los premios de la Academia Británica del Cine y de la Televisión, se alzó con el preciado galardón por delante de "Nocturnal Animals", "Arrival", "Hidden Figures" y "Hacksaw Ridge".