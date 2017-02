"13th", de la directora, guionista, productora y actriz estadounidense Ava DuVernay, ganó hoy el Bafta a mejor documental.

Este trabajo, hecho para la plataforma Netflix y que cuenta los problemas en el sistema de justicia criminal estadounidense, arrebató el galardón a "The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years", "The Eagle Huntress" y "Notes on Blindness".