"The Jungle Book", Bafta a mejores efectos visuales

El filme "The Jungle Book", del estadounidense Jon Favreau, ganó hoy en Londres el premio Bafta a mejores efectos visuales.

La cinta, basada en "El libro de la selva", de Rudyard Kipling e inspirada en la película homónima de 1967, producida por Walt Disney, se impuso en su categoría a "Arrival", "Doctor Strange", "Fantastic Beasts and Where to Find Them" y "Rogue One: A Star Wars Story".

Robert Legato, Dan Lemmon, Andrew R. Jones y Adam Valdez y fueron los encargados en recoger la 'máscara' sobre el escenario del Royal Albert Hall de la capital británica.