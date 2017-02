"I, Daniel Blake", Bafta a mejor película británica

La película "I, Daniel Blake", de Ken Loach, ganó hoy en Londres el Bafta al mejor largometraje británico en la 70 edición de los premios de la Academia.

Londres, 12 feb (EFE).- La película "I, Daniel Blake", de Ken Loach, ganó hoy en Londres el Bafta al mejor largometraje británico en la 70 edición de los premios de la Academia.

"I, Daniel Blake", escrita por Paul Laverty y protagonizada por Dave Johns y Hayley Squires, se impuso a "American Honey", "Denial", "Fantastic Beasts and Where to Find Them", "Notes of Blindness" y "Under the Shadow".

La cinta, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, comenzó la velada optando a seis Bafta, entre ellos los de mejor película, mejor director, mejor guión original y mejor actriz secundaria (Squires).

Nicole Kidman y Dev Patel, nominados a mejor actriz secundaria y mejor actor secundario por su papel en "Lion", fueron los encargados de entregar a Ken Loach el primer premio de la noche.

"Muchas gracias a la academia, desde los guionistas a los productores, pasando por los actores. Gracias a la Academia por apoyar este filme, que retrata la brutalidad de este Gobierno con los más pobres del país", aseguró Koach al recoger la 'máscara'.

Un película que muestra la cruda realidad de dos desempleados en el Reino Unido, un veterano carpintero y una madre soltera, y de cómo luchan por conseguir simplemente sobrevivir.

Loach se refirió además a la promesa del Gobierno británico de aceptar a miles de menores solos que huyen del peligro de Siria y de otros lugares.

"Es un escándalo", afirmó el veterano realizador británico, de 80 años, que agregó que el mundo real "se está haciendo cada vez más oscuro".

"Y en la lucha que se está produciendo entre ricos y pobres, con las corporaciones y los políticos por un lado y el resto de nosotros en el otro, los directores de cine sabemos en que lado estar", agregó Loach, a sus 80 años una de las voces socialmente más críticas del cine mundial.

"Raining Stones" (1993), "Land and Freedom" (1995), "My Name Is Joe" (1998), "Sweet Sixteen" (2002), "The Wind That Shakes the Barley" (2006) o "It's a Free World..." (2007) son algunas de las películas más destacadas de este comprometido cineasta.