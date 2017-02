Tom Holland, el nuevo Spider Man, se hizo hoy con el Bafta a mejor intérprete revelación, el único votado por el público, por su papel de superhéroe en "Captain America: Civil War".

El joven se impuso en la votación, realizada a través de internet, a Lucas Hedges ("Manchester by the Sea"), Ruth Negga ("Loving"), Anya Taylor-Joy ("The Witch") y a la española Laia Costa por "Victoria".