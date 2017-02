Comienza en Londres la ceremonia de los premios de cine británico Bafta

La ceremonia de entrega de los premios Bafta de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión dio comienzo esta noche a las 18:45 GMT en el Royal Albert Hall de Londres.

En la 70 edición de los premios, considerados la antesala de los Óscar de Hollywood, parten como favoritas "La La Land", con 11 nominaciones, y "Arrival" y "Nocturnal animals", con nueve cada una.

Los galardones, que son una estatuilla dorada con forma de máscara y se otorgan desde 1949, regresaron este año, después de 20 ediciones, al Royal Albert Hall, y la presentación está a cargo, una vez más, del famoso actor británico Stephen Fry.

La historia de amor y jazz entre Mia (Emma Stone) y Sebastian (Ryan Gosling) en la ciudad de Los Ángeles, dirigida por Damien Chazelle, y que ha sido un éxito de público y taquilla, aspira a 11 'máscaras' en Londres, entre ellos los de mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión original.

"La La Land", gran triunfadora en la última edición de los Globos de Oro, y que suma 14 nominaciones a los Óscar, compite en el apartado de mejor película con "I, Daniel Blake", del británico Ken Loach, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, "Arrival", "Manchester by the Sea" y "Moonlight".

El estadounidense Damien Chazelle aspira, además, a la estatuilla a mejor director, categoría en la que compite con Loach, Denis Villeneuve ("Arrival"), Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea") y Tom Ford ("Nocturnal animals").

Dos nominaciones menos que "La La Land" tienen la cinta de ciencia ficción "Arrival" y "Animales nocturnos", a las que sigue la intimista "Manchester by the Sea", con seis candidaturas.

El premio a mejor actor se lo disputan Casey Affleck ("Manchester by the sea"), Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Jake Gyllenhaal ("Nocturnal animals"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") y el mencionado Ryan Gosling.

Las nominaciones en la categoría de mejor actriz recaen sobre Amy Adams, con "Arrival", Emily Blunt, por su interpretación en "The Girl on the Train", el filme adaptado de la novela homónima de Paula Hawkins; la protagonista de "Jackie", Natalie Portman; Meryl Streep, por "Florence Foster Jenkins", y Emma Stone.

El cine español está representado por Pedro Almodóvar y su "Julieta", que compite en la categoría de mejor película de habla no inglesa con la francesa "Dheepan", la turca "Mustang"; "El hijo de Saúl", de Hungría, y la alemana "Tony Erdmann".

Además, la actriz española Laia Costa, protagonista de "Victoria", está nominada al premio a mejor intérprete revelación, el único que vota el público -a través de internet-, y compite con Daniel Hedges ("Manchester by the Sea"), Ruth Negga ("Loving"), Anya Taylor-Joy ("The Witch") y Tom Holland ("Captain America: Civil War").

El mejor actor secundario se elegirá de entre los británicos Aaron Taylor-Johnson ("Animales nocturnos"), Dev Patel ("Lion") y Hugh Grant ("Florence Foster Jenkins") y los estadounidenses Jeff Bridges ("Hell or High Water") y Mahershala Ali ("Moonlight").

En el campo femenino, Viola Davis ("Fences") parte, después de su triunfo en los Globos de Oro, como la favorita para llevarse la estatuilla, por delante de Nicole Kidman ("Lion"), Naomi Harris ("Moonlight"), Michelle Williams ("Manchester by the Sea") y Hayley Squires ("I, Daniel Blake").

Después de desplegar la tradicional alfombra roja, por donde desfilaron personalidades como Emmma Stone, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Pedro Almodóvar y Meryl Streep, entre otras, el popular actor británico Stephen Fry ejerció como maestro de ceremonias en el Royal Albert Hall.