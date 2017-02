El español Marcos Fajardo recibe el Óscar técnico: "Nunca tiré la toalla"

El español Marcos Fajardo recibió esta noche el Premio Científico y de Ingeniería de la Academia de Hollywood, un Óscar técnico que calificó, en declaraciones a Efe, como "una alegría inmensa" y una recompensa al trabajo de muchos años.

Los Ángeles (EE.UU.), 11 feb (EFE).- El español Marcos Fajardo recibió esta noche el Premio Científico y de Ingeniería de la Academia de Hollywood, un Óscar técnico que calificó, en declaraciones a Efe, como "una alegría inmensa" y una recompensa al trabajo de muchos años.

Se trata del primer Óscar técnico que recibe un español en esta categoría.

El ingeniero malagueño fue galardonado por la creación del software "Arnold" -nombrado así en referencia al actor Arnold Schwarzenegger, como reconoció el propio Fajardo-, un programa de efectos especiales utilizado en superproducciones como "Gravity" o "Iron Man 3".

"Es una alegría muy grande. Una alegría inmensa porque llevo 20 años trabajando en este software y en la empresa (Solid Angle), formada por 30 personas, hemos luchado mucho", dijo Fajardo antes de que comenzara la ceremonia en el hotel Beverly Wilshire, de Los Ángeles (California), que acogió a alrededor de 400 asistentes.

Fajardo comenzó a escribir el código de este programa informático en 1997, cuando estudiaba Ciencias de la Computación en la Universidad de Málaga. Dos décadas después, es referencia mundial para la realización de los efectos especiales digitales de las producciones cinematográficas más importantes.

"El mensaje es que con esfuerzo se puede conseguir cualquier cosa", apuntó el galardonado.

"El trabajo y la pasión no tienen bandera. En España hay muy buenos ingenieros, universidades, profesores, matemáticos... Se pueden hacer cosas tan buenas como en EEUU. Hace falta pasión, dedicación y no tirar la toalla. Yo pude hacerlo en muchas ocasiones, y no lo hice", declaró.

Este software de "renderización" (proceso por el que un ordenador "interpreta" escenas en 3D y las plasma en una imagen bidimensional) ha sido empleado en producciones como "Spiderman 3", "Alice in Wonderland", "Hotel Transylvania", "Cloudy with a Chance of Meatballs", "Thor", "The Avengers", "X-Men", "Guardians of the Galaxy", "Captain America: Civil War" o "Pacific Rim", entre otras.

"Cuando empiezas tú solo en esto tienes poca credibilidad sin una empresa detrás y resultó difícil", admitió Fajardo sobre los inicios en los que llegó a Hollywood con su software.

"Pero esta industria es muy visual y si tienes algo que funciona muy bien, lo puedes enseñar. Fue relativamente fácil venderlo y usarlo por primera vez en 'Monster House'. El producto era muy bueno y casi se vendía solo", manifestó.

"Monster House" (2006) es una cinta de animación nominada al Óscar que fue producida por Steven Spielbeg y Robert Zemeckis.

"Fue un proyecto maravilloso. No me podía creer estar trabajando en una película de alto presupuesto con ellos. Estaba flipando. En una nube. Pero a la vez, hubo que trabajar mucho, con jornadas muy largas de 12-14 horas y muchos días sin dormir. Guardo recuerdos muy bonitos, pero fue realmente duro", reconoció.

De todas las películas que han contado con "Arnold", de la que más orgullo siente Fajardo es "Gravity", dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón y ganadora del Óscar a la mejor película.

"Fue un proyecto durísimo. Mandamos a Londres a un ingeniero, Ramón Montoya, a trabajar un año entero en la película. Nos dio muchos problemas pero al final salió genial. Quedó 'chapeau'", comentó mientras apuraba un vino tinto antes de que diera comienzo la gala, que contó con los actores Leslie Mann y John Cho como presentadores.

A las 19:30 hora local, Fajardo subió al escenario e hizo partícipes del trofeo a todos los empleados de su empresa mientras en una pantalla la Academia compartía la ecuación a partir de la cual se creó "Arnold".

"Este software se ha desarrollado gracias a un esfuerzo global. Aprendí esta tecnología gracias a universidades de todo el mundo: Alemania, Japón, Dinamarca... Esa colaboración internacional es algo realmente especial. Me quito el sombrero ante todos esos investigadores", comentó al recoger el trofeo.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas entregó un total de 18 placas y certificados destinados a avances tecnológicos y otros cinco para las empresas pioneras en fotografía digital Arri, Red, Sony, Panavision y Thomson Grass Valley.