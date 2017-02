Incertidumbre en los gremios por reducción de la inflación en 2017

Gremios como Fenalco y Asopartes, coinciden con el presidente Juan Manuela Santos, en que la economía cambiará de percepción tanto para la inversión extranjera como para la interna este año, consideran que la inflación no cederá como se espera, pero las tasas de interés sí bajarán aunque de forma muy lenta.

El presidente de Fenalco, Guillermo Botero, se pronunció a la radiografía de que cómo ve el país para el 2017 el presidente Juan Manuel Santos, en una entrevista de Yamit Amat, publicada este domingo por el Tiempo en donde manifiesta que ya no hay incertidumbre, no hay fenómeno de El Niño, se reactivó la Paz y espera que baje la inflación y las tasas de interés en el país.

"Yo no voy a negar que las tasas de interés van a bajar pero lo van hacer muy lentamente por parte del Banco de la República. Yo no esperaría que bajaran más de 50 puntos básicos en lo corrido de 2017, pero para que eso se transmita al mercado toma mucho tiempo", afirmó Botero.

El dirigente gremial señaló, que en cuanto a la inflación es cierto que no hay fenómeno de El Niño, pero esta no va a bajar considerablemente, porque hay unos factores que no están atados solamente a los alimentos como es el caso de la salud y la educación que según el DANE, vienen subiendo muchísimo.

A su turno el presidente de Asopartes, Tulio Zuluaga, manifestó que el presidente Santos tiene un optimismo importante porque Colombia puede cambiar mucho de percepción con el proceso de paz, tanto para la inversión extranjera como para la inversión interna.

"Para nosotros hay algo de incertidumbre con las tasas de interés, porque consideramos que hay muchos interrogantes y de todas maneras hay países que están ofreciendo mejores tasas que las nuestras", afirmó el dirigente gremial.

El presidente de Asopartes, dijo que lo que sí les está haciendo estragos es la reforma tributaria que está en vigencia, que de estructural no tiene nada y hay temen que dentro de año y medio o dos años, haya otra reforma tributaria.

Los dirigentes gremiales coincidieron que no será el sector de las obras civiles el que genere empleo, pero si reconocieron que se reactivará la industria por la venta de cemento, asfalto y maquinaria, entre otros.