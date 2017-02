Howman: Caso Rusia hizo a AMA y COI daño pasajero que se cura con compromiso

David Howman, exdirector general de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), estima que el dopaje sistemático en Rusia que desveló el informe McLaren causó a las relaciones entre ese organismo y el COI un "daño pasajero", que se curará "con el compromiso de todos para proteger a los deportistas limpios".

Convencido aún hoy de que Rusia no debió participar en los Juegos Olímpicos de Río, medida que pidió la AMA pero no aceptó el COI, Howman defiende en una entrevista con EFE que la Agencia actuó en cuanto tuvo pruebas y estima que es necesario que Rusia dé "muchos más pasos" para garantizar la limpieza de su sistema antidopaje.

El neozelandés, director general de la AMA entre 2003 y 2016, intervendrá el próximo miércoles en la jornada inaugural del V Congreso Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad, organizado por la agencia antidopaje española (AEPSAD) en Madrid.

Pregunta (P): Con su experiencia en el movimiento deportivo, ¿cree que la AMA ha perdido o ganado peso en estos últimos años?

Respuesta (R): Creo que la AMA lo ha ganado como una organización independiente responsable de monitorizar y regular. Ha avanzado en su trabajo de forma valiente y responsable. Los informes McLaren son notables. La AMA ha perdido el compromiso de algunas partes que han sido críticas, pero creo que ahora eso está cambiando.

P: La nueva figura del delator, ¿de qué manera puede suponer una mejora real?

R: La política es buena. Su aplicación y puesta en práctica serán ahora lo importante. La AMA, sin duda, ofrecerá informes de manera regular que incluirán las cifras de aquellos que han proporcionado información. Los deportistas limpios necesitan tener confianza en que este programa funciona en la práctica de una forma eficaz.

P: Con la perspectiva de unos cuantos meses, ¿aún cree que el equipo completo ruso debió ser excluido de los Juegos Olímpicos de Río? ¿Qué daño causó su participación?

R: Desde el punto de vista de los valores y la integridad, incluyendo el compromiso de apoyar a los deportistas limpios, sí. Esa nueva perspectiva que menciona son las pruebas aportadas por el informe McLaren del año pasado. Cualquier daño tiene que ser aún plenamente evaluado, puesto que un asunto mayor es la confianza que los atletas tienen en los líderes deportivos responsables de sancionar.

P: Después de las revelaciones iniciales hechas por el matrimonio Stepanov y por Darya Pishchalnikova, ¿reaccionó la AMA de manera adecuada y a tiempo de evitar males mayores?

R: Sí. Las primeras informaciones nunca fueron corroboradas. Las pruebas de Pishchalnikova se pasaron a la IAAF, como establecía entonces el protocolo. La AMA no tuvo capacidad de investigar hasta enero de 2015. El tribunal que investigaba el laboratorio ruso en noviembre de 2013 no hubiera aceptado denuncias anónimas. No hubo mayores incidencias antes de que (Grigory) Rodchenkov habló con el New York Times en mayo de 2016. Todo esto quiere decir que solo en mayo de 2016 salió a la luz el programa de dopaje ruso. La Comisión Pound no obtuvo esas pruebas.

P: La AMA y el COI habían hablado con una única voz en las materias sustanciales. ¿Quedó su relación gravemente dañada después del informe McLaren? ¿Cómo se puede tratar esa herida?

R: Hubo un daño pasajero. El COI es un socio de la AMA, a partes iguales con los gobiernos y otros. La nueva información de McLaren ya ha llevado al COI a adoptar otra aproximación al tema, a la vista de las pruebas. El compromiso de todos para proteger a los deportistas limpios curará la herida.

P: ¿Rusia ha tomado en los últimos meses medidas significativas para cambiar su situación? ¿Qué retos tiene pendientes?

R: Se han dado pasos, pero entiendo que es necesario dar muchos más. Como no tengo acceso a la información con detalle no puedo comentar nada más.

P: Los laboratorios de Moscú y de Sochi cometieron enormes irregularidades, en el primer caso durante años, según el profesor McLaren. Esos laboratorios fueron aprobados y acreditados por la AMA. Tampoco el laboratorio de Río de Janeiro trabajó en las mejores condiciones, como determinó un informe posterior. ¿Dónde estuvo el error? ¿Cómo garantizar que los laboratorios trabajan en el futuro de forma correcta?

R: Este asunto se ha encargado a un nuevo comité de la AMA que estudia los laboratorios. Es vital que todos tengan un estándar impecable. Los atletas deben poder confiar en su trabajo. La AMA mejorará e incrementará su control, como ya ha demostrado con las sanciones adoptadas contra otros laboratorios.

P: Después de los numerosos casos positivos aparecidos al reanalizar las muestras de los Juegos de Pekín y de Londres, ¿cree que los resultados y las medallas deben ser redistribuidos ahora, o solo cuando pase el plazo de diez años?

R: Estas decisiones corresponden solo al COI. Mi visión personal es que las medallas deberían redistribuirse lo antes posible. Si eso implica que en el futuro puedan tener que volver a ser reasignadas, que así sea. Estoy seguro de que el COI querrá ser prudente, aunque determinante.

P: Estos reanálisis concentran la mayor parte de los positivos en unos pocos deportes, sobre todo la halterofilia, y en unos pocos países, sobre todo Rusia y de Europa oriental. ¿Podría quedar la halterofilia excluida de los Juegos?

R: De nuevo una decisión que corresponde al COI.

P: El poder sancionador, ¿debe estar en manos de la AMA, el TAS, el COI o las federaciones internacionales? ¿La AMA es totalmente independiente?

R: Este debate está ahí. Ahora muchos dicen que, para que la AMA pueda hacer su trabajo de forma adecuada, necesita un mayor poder sancionador. Lo que sea, requiere seguir siendo pensado.

P: Los deportistas limpios, ¿pueden confiar al cien por cien en el programa de exenciones de uso terapéutico? ¿Los filtros médicos son fiables?

R: Creo que sí. Sin embargo, no es mi punto de vista el que es importante. Los atletas deben confiar en el proceso, así como en la protección de su intimidad. Y, en segundo lugar, todas las TUEs deben aparecer en ADAMS.

P: ¿Qué presupuesto ideal debería tener la AMA para luchar contra el dopaje ¿Un mayor presupuesto mejoraría esta lucha?

R: Solo puedo decir que ayudaría tener más dinero. Sin embargo, los que proporcionan los fondos necesitan estar seguros de que eso va a marcar una diferencia y de qué manera.

P: ¿Es justo que un país, como España, que no pudo adaptar su legislación al Código Antidopaje debido a circunstancias políticas excepcionales, sea sancionado de la misma manera (suspensión de la agencia antidopaje) que Rusia, donde se han hallado pruebas de grandes irregularidades?

R: No. Hay diferencias muy obvias.

P: Operación Puerto. Esa historia sin fin para la AMA y para el deporte español. ¿Tiene alguna esperanza en una solución a corto plazo?

R: Me temo que no. Es una pena que el proceso legal fuera tan largo. La justicia se ha demorado y convertido en inútil.

P: Pese a la suspensión de la Agencia Española Antidopaje y del laboratorio de Madrid, a la espera de una nueva legislación, ¿cómo describiría la situación de la lucha contra el dopaje en España?

R: Hay una buena Agencia y un buen liderazgo. Necesita el apoyo del gobierno y el compromiso del deporte.